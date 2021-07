O que houve com Joice?

“Não consigo entender o que aconteceu”. Essa foi a maneira que a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro, resumiu os apuros pelos quais passou após ter acordado no chão do seu apartamento funcional, em Brasília, no meio de uma poça de sangue, com diversas fraturas e hematomas espalhados pelo corpo. O episódio foi relatado por Joice em vídeo publicado no Instagram da deputada.

“Esse aqui começou a ficar roxo porque eu tive um trauma aqui na base do crânio. Foram dois traumas aqui. Aqui também, aqui já desinchou mas ontem estava uma bola, cheio de sangue dentro do músculo. Aqui teve um corte bem profundo, a gente teve que colocar cola cirúrgica. Aqui cortou tudo minha boa e esse dente aqui moeu. Meu joelho também está trincado. Tô toda ferrada. Tô até zureta com o remédio, vamos ver o que vai acontecer. Não consigo entender o que aconteceu”, diz a parlamentar na gravação.

De acordo com a assessoria da deputada, o Departamento de Polícia Legislativa (Depol) foi acionado. A parlamentar desconfia ter sofrido um atentado.

“Não se assustem pois o pior já passou. Estou bem e medicada”, escreveu a deputada em seu perfil no Instagram. Pela mesma rede social, a deputada reproduziu nota de apoio que a Bancada Feminina da Câmara divulgou sobre o caso.