O que há de novo na Recomendação Antissuborno da OCDE?

A corrupção nos negócios internacionais causa danos irreversíveis ao desenvolvimento econômico e às instituições democráticas. No longo prazo, ela enfraquece a segurança e contribui para o aumento da pobreza mundial. Desregulamentação e privatização são tendências de nossos dias. É cada vez mais importante, portanto, o combate ao suborno de funcionários públicos estrangeiros para a melhoria do ambiente econômico: o suborno de funcionários públicos distorce a concorrência no mercado mundial. Nesse cenário é de grande importância a nova versão da Recomendação do Conselho para Aperfeiçoar a Luta contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Recomendação Antissuborno de 2021)[1], adotada pela OCDE no último 26 de novembro.

O combate ao suborno internacional serviu de cenário para a concepção da Convenção da OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE). A Convenção da OCDE procura nivelar o jogo das empresas no cenário internacional, dada a legislação norte-americana de combate à corrupção, Foreign Corrupt Practice Act (FCPA). O principal objetivo da Convenção é combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais. No Brasil, a Convenção da OCDE foi ratificada em 15 de junho de 2000 e promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. Embora a Convenção da OCDE traga uma base sólida para reduzir o impacto econômico do suborno nos negócios internacionais, sua implementação uniforme e eficaz pelos países continua sendo um grande desafio.

Além de aprimorar as disposições da Recomendação Antissuborno de 2009, a Recomendação de 2021 traz seções que refletem tópicos que nos últimos anos surgiram ou evoluíram em relação ao combate à corrupção, incluindo a demanda de suborno, cooperação internacional, soluções negociadas sem julgamento, programas de integridade das empresas e uma maior proteção para as pessoas que denunciam atos de corrupção. A Recomendação Antissuborno de 2021, assim como o texto anterior, não é um instrumento juridicamente vinculativo, embora o Grupo de Trabalho Antissuborno da OCDE (conhecido pela sigla em inglês WGB, de Working Group on Bribery) monitore sua implementação pelos países membros.

O que há de novo na Recomendação Antissuborno de 2021 da OCDE?

A primeira alteração na Recomendação Antissuborno de 2021 está no preâmbulo, ao mencionar especificamente a possível relação entre gênero e corrupção e o papel das novas tecnologias na luta contra a corrupção nas transações internacionais. Uma outra mudança é a nova seção dedicada à corrupção passiva. Como as empresas representam, tradicionalmente, a grande fonte de suborno nos negócios internacionais, a Convenção da OCDE, historicamente, tinha por foco a corrupção ativa, ou seja a conduta do provedor de suborno, aquele que oferece ou promete dar suborno ao funcionário público estrangeiro, ao invés da corrupção passiva, isto é, a solicitação, concordância ou aceitação do suborno. Um relatório recente da OCDE[2] mostrou, porém, que funcionários públicos envolvidos em suborno nas transações internacionais estão cinco vezes menos propensos a serem punidos do que os provedores do suborno. Assim, essa alteração traz uma melhor aplicação do combate à corrupção transnacional.

A terceira alteração na Recomendação Antissuborno de 2021 está na seção “soluções negociadas sem julgamento”, que apresenta, pela primeira vez, uma orientação internacional para lidar com o suborno de funcionários públicos estrangeiros, diante de acordos de colaboração premiada ou de leniência. As novas regras farão com que número maior de países utilize as “soluções negociadas” e com isso aumentem as sanções por suborno internacional a nível global.

Quarto. A Recomendação Antissuborno de 2021 traz novas disposições para a proteção dos denunciantes de boa-fé (whistleblowers) e, em quinto lugar, inclui incentivos para os programas de compliance e de controles internos das empresas. Por fim, mas não por último, há uma orientação mais ampla da Recomendação sobre o mecanismo da cooperação internacional e o tratamento de casos multijurisdicionais, o que pode diminuir o risco do indivíduo ser processado em diferentes jurisdições pela mesma conduta corrupta.

As mudanças na Recomendação Antissuborno de 2021 não foram superficiais; elas foram profundas e sólidas e podem resultar numa mudança positiva para o controle e a aplicação do combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais.

*Ligia Maura Costa, professora titular na FGV EAESP, coordenadora do FGVethics, advogada

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

