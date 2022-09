O que falta para a ESG sair do papel

O termo ESG caiu nas graças das empresas e virou praticamente um mantra na boca de muitos executivos. Todos querem mostrar que lideram empresas preocupadas em seguir práticas empresariais e de investimento ligadas a um amplo espectro de sustentabilidade – e não apenas de olho no lucro.

Ocorre que adotar práticas ESG significa fazer uma boa reflexão e ter discernimento do que é importante para a empresa, para o seu setor e para a comunidade que nela está inserida. Ou seja, é preciso que as iniciativas “Environmental, Social and Governance“, que em português significam Ambiental, Social e Governança, de fato façam sentido; caso contrário, elas correm sério risco de morrerem no meio do caminho.

Vamos a um exemplo: um dos temas da vez é a redução de CO2. Sem dúvidas, estamos falando de um tema muito relevante, uma vez que esse gás é tóxico para os seres humanos, sendo capaz de causar ou agravar doenças cardiovasculares por conta do aumento da poluição do ar. Todos precisamos ter consciência da importância de reduzir sua emissão, mas a pergunta fundamental é: isso realmente se aplica à sua realidade? Faz sentido desenvolver uma iniciativa específica para essa finalidade, se o business da sua empresa não for a indústria, por exemplo? Afinal, o segmento no qual você está inserido tem esse tema como preocupação focal?

É porque essa e outras perguntas não são feitas que cada vez mais as empresas se perdem ao serem desafiadas a pensar em iniciativas ESG. São questionamentos não feitos que levam a projetos sem propósito e que, ao final de um ano inteiro, percebe-se que não se executou nada. Ora, talvez, para determinada empresa, o mais importante seja a governança e não o CO2.

Da mesma forma, existem segmentos que deveriam estar focados na segurança do trabalho ou no risco ambiental, porém não conseguem enxergar. Eles estão ocupados demais tentando fazer algo que os outros estão fazendo, mas que não refletem a própria realidade.

Obviamente, não é tão simples enxergar. Afinal, o mercado quer remar na direção para onde todos vão, até porque dessa forma se faz menos esforço. Só que para conseguir ter tração é importante compreender as boas práticas que melhor se encaixam em cada empresa para que elas possam contribuir com as metas de crescimento. Sim, o crescimento é necessário porque reportar todos os anos os mesmos números indica que a aplicação não está sendo feita da melhor maneira.

E o que falta para o ESG deixar de fazer parte apenas do discurso e tornar-se uma prática?

Parte das boas práticas do ESG se resume apenas a cumprir com a lei. Quando refletimos sobre o ESG como um todo, grande parte que o compõe significa cumprir com o que os governos impõem em termos ambientais, de corrupção, de descriminalização… Tudo isso é lei e nos direciona sobre o que não devemos fazer. Resumindo: o ESG tem o papel de lembrar as empresas sobre o que é o básico, o que é lei e que todos deveriam estar realizando.

Empresas que aplicam as boas práticas correm menos riscos jurídicos, trabalhistas, fraudes e ações por impactos ao meio ambiente. Mas há um outro lado: o que mais pode ser feito, independente da obrigatoriedade?

Na minha opinião, o ESG não é o caminho, mas sim o aculturamento. Se formos analisar sem pensarmos nas coisas boas que podem ser geradas por ele, e considerando apenas as ruins que podem ser evitadas, isso já serviria como combustível para as empresas aplicarem as boas práticas do ESG. Mas elas podem ir muito mais além se fizerem seus projetos com propósito.

*Carolina Cabral é CEO da Nimbi