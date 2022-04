O que esperar do maior julgamento tributário da história?

Está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 841979, tema de repercussão geral 756. Em suma, discute-se, entre outros assuntos relacionados à contribuição ao PIS e à COFINS, a utilização do conceito de insumo sem quaisquer limitações, inclusive as trazidas pela Instruções Normativas 247/02 e 404/04.

A União estima que um julgamento favorável aos contribuintes teria um impacto de 472 bilhões aos cofres públicos, tornando-se o tema tributário de maior relevância financeira da história do país. Contudo, a despeito da colossal repercussão no âmbito tributário, o que é razoável de fato se esperar desse julgamento?

Primeiramente, frisa-se que o processo se iniciou em 2004 e, por essa razão, diversas discussões sobre o conceito de insumo e os limites da apropriação de créditos tributários para PIS e COFINS já passaram pelo Judiciário. A mais relevante delas foi o Recurso Especial 1.221.170, que examinou justamente a incompatibilidade das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 em relação às Leis n.ºs 10.63/02 e 10.033/03.

Assim, do ponto de vista da legalidade, vale dizer, de eventual infração à Lei, a discussão parece estar resolvida em favor dos contribuintes pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma das possibilidades de julgamento pelo STF é que se entenda que as Leis n.ºs 10.63/02 e 10.033/03 não promoveram, por si próprias, uma restrição ao conceito de insumos, exceto no tocante à aplicabilidade desses créditos para empresas que desempenham atividade comercial.

Foram somente as mencionadas Instruções Normativas 247/02 e 404/02 que realizaram ditas restrições, ao regulamentarem a matéria no âmbito da Receita Federal do Brasil e adotarem critérios inadequados para disciplinar o conceito de insumos previamente utilizado pela lei.

Dessa forma, a não cumulatividade prevista na Constituição estaria sendo atingida somente de maneira reflexa, não sendo, portanto, as instruções normativas passíveis de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, visto tratar-se de violação à Lei e não à Constituição. Nesse sentido:

“O controle normativo abstrato pressupõe o descompasso entre a norma legal e o texto da Constituição, mostrando-se impróprio no caso de ato regulamentador” (ADI 5.589)

“Um decreto regulamentar, constituindo-se, nitidamente, em um ato normativo secundário, não pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, restando, unicamente, o controle de constitucionalidade da lei por ele regulamentada ou, ainda, o controle de legalidade do próprio decreto” (ADIs 4.176, 2.413, 2.862)

Assim, a hipótese mais provável é que não haja apreciação pelo Supremo Tribunal Federal quanto à violação da Constituição pelas Instruções Normativas 247/02 e 404/04.

Entretanto, caso o tema seja apreciado, o caminho mais esperado é que o Supremo mantenha a tese jurídica firmada pelo STJ, não revertendo o conceito de insumo em desfavor dos contribuintes. Isso porque é praticamente unânime na doutrina mais respeitada que os tributos PIS e COFINS, por incidirem sobre a receita bruta a única forma de se estabelecer um imposto não cumulativo é sobre o critério da “base contra base”, em que se deduz da base de cálculo o preço total da operação ou prestação o valor das mercadorias e serviços adquiridos pelo contribuinte cujo abatimento seja autorizado pela lei.

Esse posicionamento já é amplamente adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e pela Receita Federal, ou seja, os próprios credores da contribuição já possuem entendimentos reiterados a respeito do conceito de insumo determinado pelo STJ, reconhecendo a ilegalidade das Instruções Normativas.

Por fim, cumpre salientar que a IN RFB nº 1.911/19 revogou expressamente as Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 e deu nova disciplina à não cumulatividade do PIS e COFINS. Essa nova instrução normativa respeitou o conceito de insumo decidido pelo STJ, inexistindo margem para questionamento dos atos dos contribuintes relativos a ela, por se tratar de norma da Receita Federal.

Todavia, também há a possibilidade remota de o STF dar razão à União e entender por constitucionais as Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004. Porém, mesmo nesse caso, é provável que haja modulação de efeitos, pois reverter-se-iam entendimentos consolidados em repetitivos do STJ. A modulação de questões tributárias para preservação da segurança jurídica dos contribuintes é tendência clara na jurisprudência do STF, sobretudo em hipóteses nas quais há decisão vinculante do STJ e jurisprudência administrativa, ambas em sentido contrário à tese adotada pelo STF. A modulação é exigência expressa do art. 927, §3º do CPC para as hipóteses nas quais ocorre alteração diametral de jurisprudência, como seria o caso narrado.

Assim, uma vez que as citadas instruções normativas foram revogadas, uma decisão desfavorável aos contribuintes não acarretaria, ao menos em tese, nenhum efeito prático em favor da União no que se concerne ao conceito de insumo. Logo, é esperado do RE 841979 que, no mínimo, mantenha-se o status quo da aplicação do conceito de insumo para tomada de crédito de PIS e COFINS. A única hipótese de isso não acontecer é o Supremo seguir na contramão do STJ e da doutrina, e considerar constitucionais as Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, contrariando seus posicionamentos passados, sem se valer da modulação de efeitos nesta decisão.

*Tarcísio Tamanini é pós-graduando em contabilidade IFRS pela FIPECAFI, especialista em Direito Tributário pelo IBDT, bacharel em Direito pela USP e Líder de Pesquisa e Desenvolvimento da LacLaw Consultoria Tributária