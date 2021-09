O que é o direito penal negocial?

A justiça negocial penal é uma tendência não só no direito brasileiro, a partir das reformas da legislação penal e de processo penal e do próprio sistema de justiça criminal, mas também é operada em vários países da América Latina. No direito americano, guardadas as devidas proporções em relação ao nosso sistema, também se usa com frequência a negociação para a solução de questões criminais.

Claro que as negociações criminais no direito americano são diferentes das que se operam aqui no Brasil, isso porque a tradição de lá é diferente, os profissionais do direito atuam de forma diferente e a própria cultura nacional também é diversa da nossa.

Mas retomando o pano de fundo da justiça penal negocial, diante do avanço do tempo e da evolução histórica do direito e da justiça, as formas de desburocratização tornaram-se mais acessíveis e nítidas para a solução consensual de conflitos. Em relação ao direito penal, busca-se a ideia de que a pena de restrição de liberdade (prisão) não mais comporta status principal de sanção punitiva, atrelando-se a justiça negocial para garantir também o caráter da pena de natureza retributiva, preventiva e reeducativa.

As políticas de desencarceramento têm sido adotadas em vários países para evitar a segregação decorrente da prática de determinados crimes de “menor expressão”, digamos assim. No Brasil não poderia ser diferente.

Foram criados institutos como o acordo de não persecução penal (ANPP), que constitui um negócio jurídico processual, através do qual as partes, agente e Ministério Público, firmam acordo mediante o cumprimento de requisitos e condições a serem cumpridos, a fim de evitar a instauração do processo penal.

Essa forma de resolver questões penais atenua, ainda, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada, e é reflexo da nova política criminal assumida por diversas nações, da qual não deveria ficar por fora a legislação brasileira.

O acordo de não persecução penal trouxe um plus ao direito penal negocial, pois as partes transacionam com estipulação de cláusulas contratuais e abdicação de alguns direitos, característica clara dos acordos. O Ministério Público não prossegue com a persecução penal, enquanto o sujeito investigado abdica do próprio processo, garantia que lhe é assegurada constitucionalmente.

Portanto, essa possibilidade de evitar a aplicação ou o cumprimento de pena é reflexo de nova política criminal. Com a amplitude do acordo de não persecução penal e outros institutos da justiça penal negocial como a delação/colaboração premiada, os horizontes se abriram e os efeitos dos acordos, inclusive, vão além das possibilidades negociais até então existentes no processo penal (como a transação penal, por exemplo).

Como toda novidade, a justiça penal negocial ainda gera muitas controvérsias e lacunas estão surgindo e surgirão em decorrência da aplicação na prática dos instrumentos negociais, cabendo aos estudiosos do direito dar a devida aplicabilidade ao que pretende a lei.

*Alneir Fernando S. Maia, advogado sócio do escritório Andrada Sociedade de Advogados; mestre em Direito pela UFMG; professor da Universidade FUMEC; professor de Direito Penal da Escola Superior de Advocacia da OAB/MG; membro efetivo da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB/MG