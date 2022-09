O que é necessário saber sobre pagamento de pensão alimentícia

Se há um instituto que funciona satisfatoriamente no direito brasileiro é a prisão pela falta de pagamento da pensão alimentícia. Em caso de descumprimento dessa obrigação, a decretação da ordem de prisão é quase certa.

O senso comum atribui geralmente ao pai o dever de prover a pensão e a respectiva punição. Essa mentalidade igualmente está presente entre grande parte de juízes e magistrados. E é compreensível que este comportamento prevaleça

As regras que regulamentam a pensão alimentícia datam de 1940, quando a sociedade brasileira ainda era predominantemente patriarcal e praticamente todos os documentos jurídicos estabeleciam pouquíssimos direitos às mulheres e grandes poderes aos homens.

No entanto, durante a segunda metade do século XX grandes transformações alteraram este desequilíbrio, tanto na sociedade quanto no Direito brasileiro. Na sociedade, as mulheres passaram a ocupar mais postos de trabalho e a conquistar mais espaço em atividades muitas vezes restritas aos homens.

No Direito brasileiro, houve a aprovação da lei do divórcio, em 1977. Mas foi a Constituição de 1988 que consagrou a equidade entre homens e mulheres em todas as esferas da sociedade civil no artigo 226. E essa equidade foi reforçada em importantes documentos, como o Código Civil de 2002.

Esse movimento flexibilizou as posições entre homens e mulheres no casamento. Em alguns casos, a esposa passou a ganhar mais que o marido, o que deixou de justificar ser o cônjuge masculino o provedor e o responsável pelo pagamento da pensão. Em alguns casos, a obrigação é dividida em partes iguais.

Lembrando que quem é o credor da pensão alimentícia, nesses casos, é o filho e ele tem o direito a recebê-la, em tese até os 24 anos ou término da faculdade. No entanto, lamentavelmente, há alguns casos em que o filho consegue a autonomia financeira antes dessa idade e ainda usufrui desta pensão, inclusive ingressando com ações judiciais para a cobrança dos supostos créditos e pedindo a prisão do pai. Há casos, como o do ator André Gonçalves, em que os pais não conseguem mais ter renda suficiente para bancar as pensões, mas mesmo assim continuam responsáveis pelos seus pagamentos, sob pena de prisão.

Não há dados sobre a evolução de decisões em que se determina que a mãe fique responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, mas é notório que há uma um grande crescimento, ou pelo menos, que arque com parte dessas despesas, já que também estão obrigadas a contribuir para a manutenção dos filhos

E esse fenômeno, muitas vezes, não é notado pela Justiça brasileira, ainda influenciada por alguns resquícios da sociedade patriarcal. E isso é muito prejudicial tanto para o direito de família quanto para a sociedade como um todo. O fato da falta de pagamento de pensão alimentar pelo pai é muitas vezes utilizado como instrumento de alienação parental por parte da mãe. Muitas vezes, por falta de conhecimento de seus direitos ou estar mal assessorado, o pai não tem consciência de que pode recorrer à Justiça para reivindicar seus direitos e requerer uma reavaliação da pensão anteriormente estipulada.

Como a necessidade dos menores é considerada presumida, muitos pais que passam por dificuldade financeira e, diga-se de passagem, isso tornou-se cada vez mais comum, especialmente após a pandemia do COVID-16, ao pedirem a revisão da pensão, o Poder Judiciário ainda é extremamente conservador, não bastando apenas a alegação de estar desempregado ou até mesmo de ter ido à ruína financeira. Enquanto o processo se desenrola, e as provas são produzidas, este que está passando por dificuldades acaba sendo executado e tendo prisão decretada e bens constritos, piorando ainda mais a situação.

Fato é que sempre que um pai pede a reanálise do valor pago aos filhos, o Poder Judiciário ainda o vê como alguém que tem dinheiro, mas que por algum motivo está escondendo suas possibilidades para prejudicar a ex-mulher, ou as vezes, até os próprios filhos.

Por isso, é preciso encontrar um sistema judiciário mais preparado, mais moderno, municiado de informações atualizadas e de métodos mais precisos de avaliação de patrimônios para que ele não se frustre em suas legítimas queixas e fique à mercê de ideias e conceitos mais conservadores.

*Carolina McCardell e Celia Godoy Nakamura, sócias do escritório McCardell & Godoy Advogadas, especializado em Direito de Família