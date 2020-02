O que é carteira de trabalho digital e quais os benefícios?

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um dos documentos mais importantes para os trabalhadores. Ela comprova os vínculos empregatícios e o tempo de serviço prestado em cada um dos contratos, informações essenciais para assegurar os benefícios trabalhistas e previdenciários.

A fim de melhorar o atendimento e a experiência dos cidadãos com os serviços disponibilizados pelo governo, foi lançado o aplicativo da CTPS digital. Até o momento, ele não substitui a versão física do documento, como o título de eleitor, porém, é uma ferramenta útil para facilitar a vida do cidadão e diminuir o número de fraudes relacionadas aos benefícios trabalhistas e previdenciários.

Abaixo seguem informações detalhadas sobre o que é e como funciona a carteira de trabalho digital.

O que é a carteira de trabalho digital?

Criada em 1932, a carteira de trabalho é um documento indispensável para todos os trabalhadores formais que prestam serviço para os mais variados setores, inclusive os de natureza doméstica.

Com o objetivo de facilitar o acesso à informação do trabalhador, o Ministério do Trabalho investiu na modernização e lançou o aplicativo da carteira de trabalho digital em 2017. Ela funciona como uma extensão da CTPS, porém, não é um substituto do documento físico. Para solicitar alguns benefícios, a apresentação do documento continua sendo obrigatória. Ela também não pode ser usada para identificação civil.

O aplicativo disponibiliza ao trabalhador todas as informações contidas na versão tradicional da carteira de trabalho: dados de Qualificação Civil e todos os contratos das suas experiências de trabalho formal. Caso o cidadão nunca tenha trabalhado com carteira assinada, serão exibidos apenas os seus dados pessoais e a possibilidade de solicitar a primeira via do documento.

Como funciona?

Todos os cidadãos podem acessar a carteira de trabalho digital gratuitamente por meio do aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS ou pelo site. O aplicativo é leve, não ocupará muito espaço na memória do celular e é gratuito.

As informações pessoais do trabalhador estão seguras em um sistema integrado composto por recursos e protocolos de segurança e, ainda, elas apenas são disponibilizadas após a identificação e a autorização do usuário.

Antes de fazer o download do aplicativo, verifique se ele realmente pertence ao Governo Federal. Infelizmente, pessoas mal intencionadas podem criar aplicativos semelhantes com a intenção de roubar as informações para aplicar golpes.

Para o empregador que utiliza o eSocial não é necessário mais fazer anotações na carteira em papel, nem preencher a carteira digital. Isso porque as informações lançadas no eSocial migrarão automaticamente para a carteira digital

Como ter acesso à carteira de trabalho digital?

Se o trabalhador já for cadastrado na plataforma acesso.gov.br do Governo Federal, basta utilizar os seus dados de acesso. Caso não seja, é possível obter a senha pelo aplicativo da CTPS digital ou pela plataforma.

O processo é simples. Para se cadastrar é necessário informar os seguintes dados pessoais: nome completo, CPF, data de nascimento, nome completo da mãe, telefone celular, e-mail e estado de nascimento. Pessoas nascidas em outros países também podem se cadastrar selecionando a opção “não sou brasileiro”. As informações obtidas serão confirmadas pelo Governo Federal.

O trabalhador também deve responder a cinco questões sobre as suas experiências de trabalho e previdenciária para completar o cadastro. Após a conclusão do questionário, receberá uma senha provisória, que deve ser trocada após o primeiro acesso.

O aplicativo é intuitivo e fácil de usar. A primeira aba conta com os dados da qualificação civil do trabalhador, como nome, número da CTPS e do PIS, CPF, filiação e nacionalidade. A segunda aba é dedicada aos vínculos empregatícios, com todas as informações sobre as empresas, o tempo de serviço dedicado a cada uma delas e os seus cargos e salários.

Quais são as vantagens de ter a carteira de trabalho digital?

A CTPS digital foi disponibilizada há pouco tempo e traz vários benefícios para facilitar a vida do trabalhador.

1 – Mais praticidade

Usar a versão digital de um documento possibilita ao trabalhador acessar as suas informações de maneira rápida e fácil sempre que for necessário. O aplicativo reúne os dados pessoais do trabalhador, contratos de trabalho, número do PIS e, ainda, informa se ele recebe algum benefício social.

Além disso, o cidadão também pode solicitar a primeira ou segunda via da carteira de trabalho diretamente pelo aplicativo. Com isso, ele ajuda a diminuir o tempo médio nas agências de atendimento e a tornar o processo mais eficiente.

2 – Redução do número de fraudes

Por meio do aplicativo, o trabalhador tem acesso fácil a todas as informações das suas experiências de trabalho formal. Dessa forma, ele pode ficar de olho em todos os seus vínculos trabalhistas.

A plataforma é integrada com diversos bancos de dados do Governo Federal, como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sistema de validação do Programa de Integração Social (PIS) e o eSocial.

Dessa forma, todas as informações podem ser cruzadas e validadas rapidamente, diminuindo o número de fraudes devido a concessões irregulares de benefícios trabalhistas. Ela também facilita a identificação de inconsistências e informações falsas.

Com isso, o governo e a população são protegidos de ações fraudulentas que prejudicam a economia do país e os direitos trabalhistas.

A carteira de trabalho digital é uma ferramenta para o trabalhador acessar de maneira rápida as suas informações pessoais e vínculos trabalhistas. Apesar de não ser um substituto da versão física da CTPS em algumas situações, ela tem como principais vantagens a praticidade e a redução de fraudes.

*Marcelo Furtado, fundador e CEO da Convenia