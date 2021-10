O que as empresas estão fazendo para ajudar seus colaboradores no ambiente pós-pandemia?

Após quase dois anos de home-office, a tecnologia entrou de vez na rotina dos colaboradores. Conectados à internet, aprenderam a dominar todas as etapas do trabalho de maneira online. Agora, no retorno ao presencial, as empresas investem em soluções high-tech para incentivar a volta e adaptação dos funcionários no ambiente pós-pandemia. Nestes quase dois anos contribuímos para a migração de mais de 200 mil colaboradores para a dinâmica remota. Agora estamos vendo o caminho inverso, a implementação de ambiente tecnológico nas empresas para possibilitar jornadas híbridas de trabalho.

Existe a teoria que são necessários 21 dias para construir um hábito, imaginem em 1 ano e meio. Os colaboradores não querem mais se desconectar, eles ganharam em produtividade e mobilidade. Agora, os escritórios começam a se modernizar para se tornarem mais atrativos. Se não houver nenhum diferencial, não há por que o colaborador abandonar o home-office.

Os novos escritórios

A principal demanda dos novos escritórios começa com a infraestrutura de rede LAN/WLAN/Voz e segurança. Mais do que conectividade, as empresas buscam, além de transmissão de dados de maneira inteligente, segura e veloz, insights úteis para acelerar a migração para a mobilidade e Internet das Coisas (IoT), fáceis de consumir e prontas para abarcar novas soluções de softwares e equipamentos.

Outra tecnologia que entrou de vez na rotina corporativa foram as soluções em nuvem. O desenvolvimento de infraestrutura cloud permite o acesso a conteúdos e recursos de qualquer lugar. O recurso é a chave para o modelo híbrido de trabalho que está se consolidando globalmente. Uma pesquisa realizada pelo instituto Great Place to Work (GPTW) mostra que 30,2% dos entrevistados afirmam que as empresas onde trabalham já adotaram o formato e, entre esses, 77,7% permanecerão com o modelo híbrido pós-pandemia.

Os novos escritórios também estão investindo em desktops robustos para funções que precisam ser desempenhadas dentro da empresa e em laptops corporativos que possam se integrar à jornada híbrida de trabalho. Os dispositivos de colaboração e ferramentas de videoconferência tiveram que se adequar a novos requisitos. Nossa empresa, por exemplo, já estava empenhada em antecipar novas tecnologias de gestão e, por isso, realizamos parcerias com fabricantes que estavam um passo à frente em direção ao ambiente de trabalho do futuro. Hoje, somos especializados em soluções inteligentes de colaboração que fazem sentido à nova realidade: aumentam produtividade, oferecem ganhos palpáveis e reduzem o custo.

Ainda sobre ferramentas de videoconferência, as salas de reunião presenciais foram um dos ambientes mais afetados. Com a popularização das reuniões remotas, a integração foi um investimento necessário para abarcar participantes à distância e presenciais com a mesma qualidade de som e imagem, recursos interativos, telas inteligentes, e estabilidade na conexão. O investimento em tecnologia se tornou o “algo a mais” para tornar a volta ao presencial uma experiência motivadora para os colaboradores.

Que venha a nova era pós-pandemia com tecnologia e conectividade num ambiente de trabalho híbrido integrando colaboradores e gestores cada vez mais motivados, produtivos, coletivos e felizes.

*Luiz Wagner Grilo, diretor responsável pela unidade de negócios de networking da Unentel Distribuição