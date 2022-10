O que a gente não consegue é tão importante quanto o que a gente consegue

De quantos nãos se fazem um sim? No meu caso, quase sempre de muitos, mas é claro que não estou falando apenas de mim.

Tá certo, conseguir é obviamente melhor. Mas existe uma piscina de aprendizado em cada não que a gente recebe — embora tenhamos muita resistência quando se trata de tirar a camisa e mergulhar.

Quando eu era um jovem skatista, 14 anos de idade, achei que meu rolé estava bom o suficiente para eu conseguir um patrocínio. Patrocínio de skate amador, umas roupas e acessórios como pagamento, então fui na loja que patrocinava os melhores skatistas, aguardei com certa palpitação até ficar sozinho com o dono, ele me elogiou, mas disse não: o time já estava completo. Só que ele disse também algo que grudou: que era muito bacana eu estar ali, tentando aquilo. Semanas depois, o dono de outra loja me parou quando eu descia uma lomba e, sem eu ter pedido, me disse sim.

Existem motivos pelos quais a gente não consegue as coisas, e muitas vezes precisamos colocá-los no microscópio. A atriz Reese Whiterspoon conta que, em cada papel que ela não conseguiu — alguns ela perdeu para Drew Barrymore —, houve um degrau escalado: um de seus grandes insights é que devemos perseguir nossos talentos, em vez de nossas paixões.

O que não conseguimos, por outro lado, pode ser bússola que aponta foco. Refazer um produto, fechar uma fábrica, eliminar um processo, desapegar de um mercado, desaprender uma ideia, rasgar um projeto, nos desfazermos de uma marca — não conseguir imediatamente algo pode ser um bom indicador do que pode vir a ser.

E não estou falando apenas de projetos empresariais: quantas vezes a gente não aprende quando não conseguimos algo em casa, o casamento desaba, falhamos com amigos, um filho repete o ano, pagamos mais do que precisávamos, entramos na fila mais demorada, o carro se revela ruim?

Para tudo o que não conseguirmos, uma chance de fazer o melhor com o fato de não o termos conseguido. Até porque, se seguimos persistindo, o não se torna mera estatística.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe