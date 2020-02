“O protagonismo do Judiciário deve estar circunscrito à defesa dos direitos e garantias que definem a democracia’, diz novo presidente do TJ de Santa Catarina Desembargador Ricardo Roesler tomou posse nesta sexta, 31; ele sugere. 'Devemos ampliar os horizontes e pensar o Poder Judiciário não apenas para um biênio, mas para as próximas décadas'