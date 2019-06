O problema da judicialização da saúde no Brasil

O problema relacionado à saúde no Brasil não é nenhuma novidade.

A Constituição Brasileira de 1988 trata a saúde como direito do cidadão e um dever do Estado. Visando atender o preceito constitucional, em 1990, foi editada a lei federal que regulamentou o Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma grande conquista para o nosso país. Apesar disso, a saúde publica no Brasil é impactada pela falta de gerenciamento adequado e escassez de investimento público. A consequência direta é um sistema ineficiente, de pouca qualidade, incapaz de atender as demandas da população.

De outro lado, a saúde privada é um privilégio para poucos. De acordo com pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 70% dos brasileiros não têm plano de saúde. Ainda assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) registrou, apenas no primeiro trimestre do ano de 2018, quase 17.000 reclamações de consumidores, o que demonstra uma incompatibilidade de interesses em determinadas situações.

Reflexo direto da falta de atendimento adequado aos brasileiros é a judicialização da saúde. Tenta-se implementar, por meio do Poder Judiciário, políticas públicas que hoje são deficitárias do nosso país.

À primeira vista, as concessões feitas pelo Poder Judiciário nesta área podem parecer adequadas, mas os impactos decorrentes dessas decisões precisam ser analisados com maior rigor. Estariam os magistrados administrando o orçamento da saúde?

De acordo com estudo elaborado pelo Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) para o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), entre os anos de 2008 e 2017, o número de ações judiciais em primeiro grau, relacionadas à saúde pública e privada, registrou um aumento de 130%. O número assusta e traz diversos impactos.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no ano de 2016 foi gasto R$ 1,6 bilhão para o cumprimento de decisões judiciais relacionadas à saúde (trata-se de um custo 13 vezes maior do que o registrado sete anos antes). Este valor não consta nos plano orçamentário anual destinado pelo governo à saúde. O pagamento, contudo, precisa ser feito e é realizado mediante a retirada de recursos existentes e planejados pelo governo à área da saúde. Consequência disso? Descontinuidade de tratamentos de pacientes regulares; aquisição de medicamentos com alto custo, sem licitação, em razão da urgência; ausência de investimento em hospitais; dentre outros. Quem paga? A sociedade.

No âmbito privado, o impacto de decisões judiciais ampliando a cobertura dos contratos gera despesas imprevisíveis às empresas de plano de saúde, as quais, para manter o equilíbrio financeiro-econômico dos contratos, se veem obrigadas a repassar o custo aos seus segurados. A consequência direta é o reajuste de mensalidades, tema relevante aos segurados e que por se mostrar complexo e custoso aos usuários do plano, é objeto de boa parte das reclamações perante a ANS e das demandas no Poder Judiciário.

Nesse cenário de crise é fundamental um diálogo cada vez mais constante entre o Poder Judiciário e as agências reguladoras (ANS, Anvisa, dentre outras), sempre visando o fortalecimento do diálogo e a efetiva mediação de conflitos.

De outro lado, é de suma importância o desenvolvimento um trabalho multidisciplinar entre o Poder Judiciário e as áreas médicas. Os juízes precisam ser municiados, por meio de banco de dados, de informações confiáveis e consistentes acerca de medicamentos, procedimentos médicos, técnicas cirúrgicas, notas técnicas, evidências científicas, capazes de deixar o magistrado em uma situação confortável no momento de tomar uma decisão. Até porque, não se pode esquecer que o direito tutelado na grande parte desses processos é o direito à vida.

As ações com eficácia coletiva também parecem ser uma solução adequada para a problemática. Recentemente vimos o Supremo Tribunal de Justiça (STF) decidir que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais ou sem o competente registro perante a Anvisa. Trata-se de um precedente que irá servir como parâmetro para todas as demandas individuais tratando sobre o mesmo tema. Na oportunidade, os ministros tiveram justamente a preocupação de voltar os olhos para a floresta ao invés da árvore e enfrentaram o problema ao dispor que “para cada liminar concedida, os valores são retirados das políticas públicas destinadas a toda coletividade. (…) Senão não teremos universalidade, mas seletividade, onde aqueles que obtêm uma decisão judicial acabam tendo preferência em relação a toda uma política pública planejada”.

Conferir ao Estado e à saúde suplementar obrigações que vão além de suas capacidades econômico-financeiras é retirar a saúde do nosso país da UTI e enterrá-la de uma vez por todas. Os prejudicados com isso? Eu, você, nossos filhos, netos e todos os brasileiros que conhecemos e ainda vamos conhecer, caso a nossa saúde, assim, nos permita.

*Thais Matallo Cordeiro Gomes, sócia da SiqueiraCastro Advogados, especializada em Direito das Relações de Consumo. Diretora do Núcleo de Relação de Consumo do Instituto Brasileiro de Estudo do direito da concorrência, consumo e comércio internacional (Ibrac). Mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP