O princípio da não autoincriminação no país da bandidolatria 

No país onde um ministro do Supremo Tribunal Federal coloca em liberdade cerca de vinte autores de graves crimes de corrupção em menos de quinze dias úteis, não é de se admirar o culto a interpretações extensivas a favorecer criminosos.

Por essas veredas, onde são assassinadas mais de sessenta mil pessoas por ano e o número de assaltos e estupros dispara em progressão geométrica, há tempos brada-se nos meios jurídicos e sociais a ideia genérica e irrestrita de que “ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo”.

O art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, de onde os experts extraem esse sofisma, estabelece na verdade que: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.

Como no Brasil nem sempre um mais um são dois, o direito de permanecer calado virou, na voz de bancas de advocacia, faculdades de Direito e posteriormente nos tribunais, um alegado direito de Sua Excelência o criminoso não dever fazer nada, absolutamente nada, que possa ser utilizado para o incriminar.

Há aqueles que, tomados da cegueira ideológica bandidólatra, ou então alimentados pelos interesses econômicos que a proteção a bandidos enseja, ou, vá lá, os apenas acomodados e que preferem seguir a manada, ficam a justificar a ampliação do chamado princípio da vedação a autoincriminação, sob argumento de que em sede de direitos fundamentais a interpretação deve abranger total proteção ao investigado ou réu.

Ora, e a Constituição Federal visa a proteger somente uma categoria de indivíduos? Os direitos fundamentais das vítimas ou demais pessoas que integram a sociedade são de inferior valor?

Os preceitos existentes na Constituição Federal devem ser vistos em um contexto sistêmico e harmônico, prevendo o próprio artigo 5º acima citado diversos direitos ao cidadão não autor ou suspeito de crime. Ademais, estabelece que o Estado e a própria sociedade devem proteger tais direitos. Desse modo, o benefício ao silêncio deve, pois, ajustar-se a esse quadro geral de garantias e deveres.

Referido artigo 5º situa-se dentro do título II da Constituição, que expressamente dispõe “dos direitos e garantias fundamentais”, e, de forma mais específica, localiza-se em seu capítulo I, que estabelece “dos direitos e deveres individuais e coletivos”.

Contudo, no Brasil, com o beneplácito dos que deveria zelar pelo justo e correto, cultua-se a invocação de direitos, mas repelem o cumprimento ou imposição de deveres.

O fomento ao jeitinho, à esperteza, à Lei de Gérson e à bandidolatria também ocorre por essa via da aceitação de uma tese claramente voltada a privilegiar o errado, o transgressor, o sabichão, o violador, o astuto, o bandido.

Por que os atos, gestos e atitudes do autor do crime só devem ser válidos quando puderem ser utilizados a seu favor, para o absolver?

Não se busca a verdade dos fatos?

Cria-se uma ficção ridícula de preservação do autor ou investigado, ainda que a verdade dos fatos lhe seja contrária.

Há situações em que vítimas de estupro relatam tatuagens e marcas físicas no corpo de seus algozes, mas que por invocação desse escudo da vedação a autoincriminação, defensores e judiciário amparam um “direito de não levantar a camiseta” e mostrar tais sinais. Encobre-se a verdade e a vítima se vê mais uma vez desprotegida, injustiçada e sem direitos.

Qual ofensa à integridade ou à intimidade desse estuprador?

Um simples levantar de camiseta ofende quais direitos fundamentais? Somente ele tem o direito de levantar vestes da mulher que ele estuprou?

É ou não o cúmulo do absurdo? Finge-se fazer justiça… ainda que o mesmo artigo 5.º estabeleça em seu inciso XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

O amor ao criminoso é tão grande nesta terra (onde bilhões de reais são desviados todos os anos dos cofres públicos), a ponto dos tribunais entendem que a confissão de um criminoso não pode ser considerada válida no processo judicial; contudo, se ele for condenado, ainda que ele mude a versão inicial, essa confissão na polícia passa a ser válida para diminuição da pena. É ou não uma paixão pelo delinquente?

Nos julgamentos de assassinos no tribunal do júri, permite-se que o facínora se apresente com vestuário de trabalhador, fique aos prantos durante toda sessão e até que coloque os filhos pequenos próximo aos jurados. Contudo, a pobre mãe da vítima não pode assistir ao julgamento vestindo uma camiseta com o rosto do filho, pois entendem os doutores que “isso influencia a decisão dos jurados”. Se insistir em manter a lembrança do ente assassinado, é escorraçada para fora ou anulam o julgamento! Chega a ser patológica essa proteção ao venerado malfeitor.

O Supremo Tribunal Federal por diversas vezes concedeu habeas corpus a testemunhas arroladas em Comissões Parlamentares de Inquérito, permitindo que essas se calassem sobre a verdade, caso tais revelações “pudessem incriminá-las”. Ou seja, até o dever de uma testemunha dizer a verdade não vale por essas searas.

Viva a mentira. Viva a fraude. Viva o fingimento.

Como é cediço, não existe direito absoluto e, como tal, conforme já pacificado em outros países, o próprio direito a não autoincriminação comporta e deve ser observado com restrições.

Nos Estados Unidos, a 5ª Emenda à Constituição Norte-Americana estabelece: “ninguém será obrigado, em qualquer caso criminal, a testemunhar contra si mesmo”.

Os admiradores e tutores de criminosos lá existentes também tentaram alargar o conceito. Contudo, após os devidos ajustes, mormente o sopesamento desse benefício com os demais princípios constitucionais existentes, prevaleceu a correta manutenção da prerrogativa com os limites cabíveis, restringindo-a para provas de natureza testemunhal ou comunicativa (Schmerber v. California, 384 US 757 (1966)).

Conforme bem colecionou o professor João Gualberto Garcez Ramos (“Curso de Processo Penal Norte-Americano”. Revista dos Tribunais), ainda, segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o imputado pode ser compelido, até com desforço físico: (a) a colocar uma camiseta: Holt v. United States, 218 US 245 (1910); (b) a fornecer sangue para um teste: Schmerber v. California, 384 US 757 (1966); (c) a fornecer amostras caligráficas: Gilbert v. California, 388 US 263 (1967) e United States v. Mara, 410 US 19 (1973); (d) a fornecer amostras fonéticas: United States v. Wade, 388 US 218 (1967) e United States v. Dionisio, 410 US 1 (1973); (e) a ser reconhecido por uma testemunha ou pela vítima: United States v. Wade, 388 US 218 (1967); (f) a ter sua altura, peso, etc., mensurados: United States v. Wade, 388 US 218 (1967); (g) a ser fotografado: United States v. Wade, 388 US 218 (1967); (h) a fornecer suas impressões digitais: United States v. Wade, 388 US 218 (1967).

Registre-se que nos casos em que o desforço físico seja impossível ou vicie a própria obtenção da prova, a exemplo das hipóteses de fornecimento de amostras caligráficas ou fonéticas, o imputado poderá ser condenado por crime de desobediência.

Deste modo, chegou a hora de dar um basta nessa lupa da impunidade utilizada no sistema jurídico brasileiro.

É preciso afastar das bocas e canetas essa deturpação do disposto na Constituição Federal.

Caso contrário, melhor consignar de uma vez que na República Federativa do Brasil brinca-se de fazer justiça e os interesses de Sua Excelência, o criminoso, prevalecem sobre os demais cidadãos de segunda categoria.

*Fernando Martins Zaupa

Promotor de Justiça em Mato Grosso do Sul

Especialista em Direito Constitucional