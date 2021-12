O piso molhado 

Costumo viajar com certa frequência e, na maioria das vezes, para os EUA. Normalmente, basta desembarcar do avião para já sentir-me num país de primeiro mundo (que me perdoem os bairristas de plantão). Aeroporto limpo e bem sinalizado, ar condicionado funcionando perfeitamente, tudo muito organizado. Mas, o que me chama mesmo a atenção por lá é o cuidado que eles têm ao lavar o piso. Sim, isso mesmo. Em qualquer local onde o chão estiver molhado, seja um aeroporto, um shopping ou um restaurante, vai haver uma profusão de placas indicando que o piso está escorregadio. Sim, as tais placas amarelinhas também existem por aqui. Porém, com frequência não são dispostas corretamente de forma a evitar acidentes e, muitas vezes, não são nem mesmo utilizadas.

Lá nos EUA, se você escorregar, cair e machucar-se, poderá conseguir um bom dinheiro processando o dono do estabelecimento. Basta fazer um google para aparecer dezenas de escritórios de advocacia prometendo processos que podem resultar em ganhos na casa das centenas de milhares de dólares, dependendo do dano sofrido. É claro que lá existe uma verdadeira “indústria de processos” que parece ter passado do ponto e se tornado um problema na sociedade americana. Entretanto, aqui é o contrário. Não se respeita as leis e as regras porque há a certeza da impunidade. É claro que existem aqui casos ocasionais de indenizações, mas a grande maioria das vítimas não tem motivação e nem mesmo paciência para encarar morosas demandas judiciais. E a indenização, se vier, será num valor ínfimo.

Pois a impunidade que estimula o faxineiro a não preocupar-se em colocar a tabuleta de piso molhado é, em certo grau, a mesma que estimula a corrupção desenfreada no Brasil. Não existe outra forma de diminuir a criminalidade que não seja desestimular o criminoso com a ameaça dele realmente sofrer uma punição exemplar.

Gary Becker, economista americano e premio Nobel em 1992, foi um dos primeiros economistas a estudar tópicos ligados a área da sociologia tais como discriminação racial e crimes. Um dos seus artigos mais famosos foi “crime e punição” publicado no ano de 1968 e muito bem sintetizado por Daniel Cerqueira e Waldir Lobão: “a decisão de cometer ou não o crime resulta de um processo de maximização da utilidade esperada, em que o indivíduo confronta, de um lado, os potenciais ganhos resultantes da ação criminosa, o valor da punição e as probabilidades de detenção e aprisionamento associadas e, de outro lado, o custo de oportunidade de cometer crimes, traduzido pelo salário alternativo no mercado de trabalho”.

Portanto, está claro que, enquanto não houver punições compatíveis, continuaremos sofrendo com esta chaga que torna a nossa sociedade cada vez mais desigual. Pois, não esqueçamos que o dinheiro da corrupção é o mesmo dinheiro da casa popular não construída, da consulta médica não realizada e da merenda escolar não servida. Portanto, lembre-se: este país somente estará menos suscetível à corrupção no dia em que a sinalização de “piso molhado” estiver impecavelmente disposta no seu caminho.

*Fernando Goldsztein, empresário