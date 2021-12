O PIB e a chuva de meteoros

Desde 1990, a economia brasileira vem sendo duramente impactada por episódios extremos, sejam crises globais ou desarranjos domésticos, que acabam impondo recessões logo adiante. Os meteoros, como agora são chamadas tais situações, evidenciam a terrível dificuldade de o país abrir guarda-chuvas institucionais capazes de impedir “tempestades perfeitas” formadas por soluções improvisadas e por arroubos populistas.

A sina de plantar ventos lá fora e colher tragédias dentro da casa destelhada, a despeito dos inúmeros boletins meteorológicos de economistas nacionais e estrangeiros, foi de novo aferida na quinta-feira (2), quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) recuou 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. O castigo da seca na lavoura foi apresentado como o meteoro da vez.

A entrada do país na recessão técnica, em razão de o PIB ter caído 0,4% no segundo trimestre, mostra uma atividade produtiva inequivocamente ainda convalescendo da pandemia, com endividamento alto de governos, famílias e empresas, falta generalizada de renda e uma forte dependência das exportações de commodities. Essa clara perda de fôlego da recuperação vista no início do ano, quando retomávamos o ritmo de 2019, traz alertas.

Se antes tivemos o confisco da poupança (1990), o colapso internacional do mercado financeiro (2008), as barbeiragens da nova política econômica (2015) e o flagelo da Covid-19 (2020), desta vez induzimos uma chuva de meteoros ao adiar conhecidas reformas estruturais, negar medidas racionais de política econômica e investir pesado em saídas que sequer conseguem esconder os anseios do calendário eleitoral nelas embutidos.

O PIB encolheu 4,1% ano passado na comparação com 2019, obviamente afetado pelo coronavírus, no maior recuo anual da atual série iniciada em 1996. A queda interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%. A expectativa de expansão de 5% este ano vai se confirmar se o comércio reagir, se a inflação arrefecer e se a variante sul-africana do maldito vírus ser contida.

Mas também pode precisar de uma postura mais séria do Congresso, para não estimular ainda mais o já deflagrado caos fiscal, ao ritmo de R$ 106 bilhões além do teto, com calotes explícitos em passivos da União. Medidas anticíclicas são boas desde que excepcionais e honestas. Como barco desancorado, vamos rápido nos chocar com o cais e as pedras.

Em favor dos temores nas ondas, China e Estados Unidos se preparam para mudar a rota de navegação econômica, baixando previsões de alta do PIB e retirando incentivos monetários para dar espaço ao impulso de reformas estruturais e encarar crescentes desafios. Quando os juros americanos subirem, a fuga capitais aqui tende a se acentuar, trazendo carestia e taxas bancárias proibitivas. Teríamos aí a chuva de meteoritos ao lado do meteoro da má gestão.

Em 2015, a economia contraiu 3,6% e, no ano seguinte, 3,3%, justamente por ter viciado a economia com estímulos estatais e outras manobras artificiais de animação. No agregado, o tombo de quase 7% em dois anos supera o baque da pandemia. Mas essa expressiva marcha a ré nos alerta de que nunca se deve brincar com os fundamentos macroeconômicos, sobretudo num país de passado caloteiro e hiperinflacionário e com dívida pública perto de 100% do PIB. Por fim, a crise de Dilma Rousseff sublinha que as recessões têm conexão direta com o desfecho de governos e com o resultado de eleições.

*Sílvio Ribas, jornalista, escritor, consultor em relações institucionais e assessor parlamentar no Senado Federal