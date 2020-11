O peso do voto indireto na democracia estadunidense

Nos últimos dias, a maioria dos institutos de pesquisa nos EUA aponta Joe Biden como franco favorito a vencer as eleições nos EUA. Quem acompanha o noticiário político do país talvez se lembre que, embora com margens menores, quase todos os institutos de pesquisa apontavam Hillary Clinton como favorita. No entanto Donald Trump venceu aquele pleito devido a um fenômeno que a maioria dos brasileiros desconhece sobre o sistema político americano: Trump perdeu no voto direto, mas venceu o Colégio Eleitoral.

Como é possível ser eleito presidente na maior Democracia do mundo sem ter a maioria dos votos? Para compreender esse fenômeno político é preciso compreender primeiro que o voto nos EUA é indireto, e cada voto é ponderado pelo tamanho da população do estado em que vive. O Colégio Eleitoral é o órgão que, de fato, escolhe o presidente americano, e ele consiste de 538 Eleitores. Cada Estado possui um número de eleitores que varia de acordo com a sua população. A Califórnia, por exemplo, tem direito a 55 Eleitores, enquanto o Wyoming tem a quantidade mínima, 3.

Mas isso não significa que a Califórnia esteja em vantagem, na verdade esse sistema foi construído justamente para favorecer estados rurais com pequenas populações. A lógica dos famosos “Pais Fundadores” dos EUA era de que estados rurais produtores de monocultura seriam sempre vencidos no Congresso pelos estados do Norte, mais populosos, cujos interesses eram, com frequência, conflitantes. Se o número de Eleitores fosse proporcionalmente igual à população de cada Estado, enquanto a Califórnia, tivesse 55 Eleitores, o Wyoming teria direito apenas a 0,8 de um Deputado. O sistema criado desequilibra o voto a favor de Estados menos populosos.

Há ainda os Swing States. Na maioria dos Estados o voto presidencial já é consolidado em um dos dois principais partidos. É esperado que a Califórnia e Nova York votem pelos Democratas, enquanto o Texas e os Estados chamados de “Sul Profundo”, como Alabama e Tennessee, votem nos Republicanos, garantindo para cada lado um número relativamente igual de Eleitores. Mas há um conjunto de Estados onde o voto é muito acirrado, os chamados Swing States. Estados como a Flórida, Michigan, Pennsylvania, Ohio e Wisconsin, são populosos, tem um número grande de Eleitores, e são imprevisíveis, ora votam Democrata, ora Republicano.

Desde a década de 60 a principal estratégia Republicana tem sido a de focar nos Estados rurais, agrários e conservadores, que com frequência possuem um número de Eleitores no Colégio Eleitoral desproporcionalmente maior que as suas populações, assim como buscam convencer os principais Swing States a votarem em sua chapa. Dessa forma, tanto George W. Bush quanto Trump perderam o voto popular, mas venceram a eleição devido a um sistema de eleição indireta que privilegia Estados menos populosos.

Por isso, mesmo com o favoritismo das pesquisas, ainda há chances de Trump ser reeleito. O cenário eleitoral segue aberto.

*Gabriel Conselheiro Antunes Campos, Mestre em História Política pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop)