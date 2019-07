“O PCC deve estar comemorando a decisão de Toffoli”, diz procurador Helio Telho, do Ministério Público Federal em Goiás, reage ao despacho do presidente do Supremo Tribunal Federal em que suspendeu todos os processos judiciais que tramitam no País onde houve compartilhamento de dados da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e do Banco Central com o Ministério Público sem uma prévia autorização judicial, ou que foram instaurados sem a supervisão da Justiça