O patrimonialismo e a desprofissionalização do Estado

Recorrentemente, o conceito de patrimonialismo é suscitado no debate político brasileiro, no entanto, muitas vezes é colocado de maneira equivocada, sendo relacionado a noções como “atraso”, “subdesenvolvimento” e até mesmo “corrupção”. De qualquer forma, o conceito weberiano ainda pode ser muito útil para descrever e compreender determinadas situações, principalmente aquelas que se referem ao funcionamento da administração do aparelho de Estado.

O sociólogo alemão Max Weber distingue três tipos ideais (recursos interpretativos que indicam regularidades históricas) de dominação, que estabelecem as relações entre governantes e governados com base na crença na legitimidade do poder, e engendram tipos específicos de administração. A dominação tradicional – que se subdivide entre feudal e patrimonial – é baseada no tempo, no costume e na sacralidade, bem como em elementos de arbitrariedade do soberano e de seus funcionários, principalmente no subtipo patrimonialista; a dominação carismática é baseada em qualidades especiais de um líder, entretanto, é especialmente instável e volúvel; a dominação racional-legal é fundamentada nas leis promulgadas, racionalmente elaboradas, de forma que contenham elementos de impessoalidade e previsibilidade, que constituem o tipo de administração burocrática.

Quando se trata da história da administração pública no Brasil, ou das diversas fases do Estado brasileiro, alguns autores classificam o período anterior a 1930, data que marca o início da profissionalização do serviço público, como patrimonialista. Ainda que tal divisão possa ser simplificadora, etapista e teleológica, pode servir, didaticamente, para localizar certas regularidades ao longo do tempo. Um tipo de dominação, ou de administração, patrimonialista seria marcado pela imprevisibilidade e pelas decisões caso a caso, na qual não existiria a separação entre política e burocracia, ou seja, não haveria um grau significativo de independência das instituições administrativas em relação ao governo de plantão. Pelo fato de se tratar de um tipo ideal e não de uma realidade empírica, certas características do patrimonialismo podem perdurar mesmo em modelos administrativos formalmente profissionais ou burocráticos. Mais ainda, a depender da ação dos governantes, essas características podem vir a se fortalecer.

Ao longo dos últimos três anos houve uma intensificação, resultado de ações deliberadas do governo, de traços patrimonialistas no Estado brasileiro, trazendo como consequência sua desprofissionalização. Recentemente, os casos mais notáveis ocorreram nas áreas de educação e pesquisa, como no Inep e na Capes, nas quais funcionários e consultores entregaram seus cargos, alegando perseguição e interferência por parte do Executivo Federal. Anteriormente, situações semelhantes aconteceram em órgãos diversos como a Polícia Federal, o INPE, o Ibama e até mesmo no Ministério da Saúde, onde, além de quatro trocas de Ministro, funcionava o chamado “gabinete paralelo”, composto por pessoas alinhadas ideologicamente ao governo e sem qualquer competência técnica.

Apesar de cada um dos casos ter seus problemas específicos, a semelhança entre eles passa pela interferência do governo, direta ou indiretamente, em funções que deveriam ser precipuamente técnicas e ter continuidade ao longo de diferentes governos. Muitas vezes, essas ações arbitrárias e anticientíficas são motivadas não apenas por questões ideológicas, mas também pela atuação de grupos de interesse que fazem lobby junto ao governo, com o objetivo de mitigar os mecanismos de fiscalização, regulamentação e transparência das agências públicas. Assim, se verificam claramente decisões no sentido de despadronizar o trabalho administrativo, gerando insegurança e instabilidade nas funções dos servidores.

Historicamente, o Brasil já possui graves problemas na qualidade e na profissionalização do serviço público, embora conte com algumas “ilhas de excelência”, inclusive em muitas das instituições citadas. Entretanto, em lugar de fazer caminhar a agenda de reforma administrativa, o governo agiu no sentido de desprofissionalizar importantes setores do Estado brasileiro, levando a um verdadeiro retrocesso da administração pública e da eficiência na fiscalização e prestação de serviços públicos, deixando um pernicioso legado para os governos seguintes.

Diante disso, é possível notar que o patrimonialismo está longe de ser superado pelo Estado brasileiro, tanto em termos políticos quanto administrativos, e que pode assumir diferentes facetas, a depender de quem esteja no governo. Da mesma forma, ainda que diversas áreas da burocracia tenham sido profissionalizadas e “isoladas” das pressões políticas, principalmente a partir da Constituição de 1988 e das reformas ocorridas na década de 1990, fica nítido que não há arranjo institucional que permaneça “impermeável” frente a sistemáticas arbitrariedades praticadas pelos atores políticos.

*Caio César Vioto de Andrade, doutor em História pela Unesp-Franca, pesquisa a história da administração pública no Brasil republicano. Professor-monitor do Insper

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica