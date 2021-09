O papel esperado da advocacia nas eleições da OAB: um pedido e dois alertas

Aproximam-se as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, ocasião na qual os advogados e advogadas do Brasil inteiro poderão escolher qual projeto para a advocacia representa melhor suas intenções, necessidades e aspirações.

A OAB não corresponde apenas a um conselho que tão somente realiza o necessário controle administrativo dos atos de seus membros, mas também, adequa-se à sociedade como uma instituição cidadã, cujos membros são essenciais à administração da Justiça (art. 133 da Constituição federal). A indispensabilidade da advocacia não é obra do acaso, mas fruto de seu indispensável papel para a defesa da democracia, da cidadania e de uma sociedade justa e fraterna, servindo, por vezes, como última barreira entre os abusos do Estado e cidadãos e cidadãs.

Não por menos, espera-se de cada advogado e advogada postura compatível com a importância da profissão. Não significa que se tratem de pessoas melhores ou diferentes, mas sim de pessoas cujo comportamento deve inspirar respeito e admiração, visto que seus posicionamentos e opiniões poderão ser levados em conta considerando sua trajetória dos bancos do curso de Direito até obter o seu registro perante a OAB e conquistar o direito de advogar.

Dito isso, não há como ignorar que, normalmente, as campanhas eleitorais para a Ordem, ao menos em algumas seccionais, são marcadas por brigas, desarranjos, hostilidade e aplicação de metodologias incômodas e caras para conquistar o voto do público apto. Por vezes, o debate a respeito do que importa para toda a advocacia é desprezado, sendo quase que inteiramente substituído por duelos entre chapas.

Não se intenta defender, no presente texto, que as eleições da OAB devam ser desprovidas de qualquer emoção, muito pelo contrário. Uma eleição é visceral por si própria, uma vez que o ato de votar fatalmente mexe no sentimento do eleitor. Não se defende a racionalidade fria e que isola os debates mais acalorados. No entanto, o que se deseja é fazer dois alertas e um pedido para toda a advocacia.

A eleição é um momento precioso, pois permite ao eleitor/eleitora a reflexão a respeito da gestão e da representatividade do grupo vencedor. Permite a análise aprofundada do que efetivamente foi feito ou não na gestão que se encerra e autoriza com ainda mais força o debate de ideias para tentar melhorar o que precisa de melhorias. Assim sendo, mais que um palco para acusações e agressões, as eleições da OAB devem priorizar o debate e a ponderação de ideias, de modo a efetivamente alcançar meios para melhoria das condições profissionais do eleitorado — ainda que com muita paixão envolvida.

Como toda a sociedade, a advocacia também é atingida e influenciada pelo turbulento momento político, econômico e social que vivemos. Existem múltiplos contextos, emoções e situações a serem considerados por aqueles que buscam representar a classe. Por exemplo, da mesma forma que existem causídicos ganhando milhões de reais com seus escritórios, existem aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social brutal, se vendo completamente alijados de exercer a profissão ante os desafios impostos pela modernidade – e que demandaram adaptação acelerada diante do contexto de pandemia. Este único e pequeno exemplo serve para demonstrar a gama de desafios que as pessoas eleitas para representar a advocacia pelos próximos três anos terão que enfrentar.

O que isso quer dizer? Que não há espaço para que a advocacia perca tempo em duelos inúteis e campanhas que visam tão somente a destruir os adversários. Não há sentimento visceral que justifique a ausência de foco total e absoluto nos problemas enfrentados pela classe nesse momento. Não há, sobretudo, possibilidade de a advocacia ignorar o papel que dela se espera, de ponderação e inteligência emocional para lidar com o certame eleitoral, visto que a postura de respeito e tolerância para com o próximo é praticamente uma imposição para o exercício da profissão.

Assim sendo, o primeiro alerta que se deseja fazer é que não há tempo para conflitos egocêntricos, ameaças infundadas e enfrentamentos inúteis e desprovidos de propósito nestas eleições, especialmente considerando o nosso papel na sociedade diante do turbulento contexto que o Brasil vive. Da advocacia se deve esperar comportamento exemplar, e a advocacia tem a obrigação de fazer valer essa expectativa.

O pedido é para que a decisão a respeito do seu voto seja feita de forma ponderada, entendendo as emoções e afetos que conduzem a escolha e o que efetivamente está em jogo para a advocacia como um todo, não apenas considerando sua própria realidade. A atenção a esse pedido naturalmente passa pela atuação das chapas, que precisam, mais que nunca, priorizar o debate honesto, valioso e exercer de forma igualmente honesta a crítica e a contraposição. Não há crescimento sustentável possível sem a livre contraposição de ideias abrangidas pela liberdade de expressão (o que, não custa frisar, não comporta o cometimento de crimes e ofensas) e exercício de oposição responsável.

O comportamento ordeiro e exemplar da advocacia em seu processo eleitoral não é apenas uma expectativa justa, mas uma necessidade. Os desafios que estão impostos ao Brasil passam pela falta de civilidade e espírito democrático que ainda hoje insistem em tentar tomar de assalto a sociedade por meios anti-institucionais. A OAB tem o dever de impedir retrocessos. Sem dar exemplo nas próprias eleições, não será possível confiar na advocacia para agir como se espera que aja para resistir a inspirações de cunho antidemocrático.

Por isso, cabe o segundo alerta: no momento em que se desafia a legitimidade do regime democrático, mais que nunca, a Ordem precisa mostrar de dentro de casa porque a democracia, a possibilidade de transição entre gestões e as eleições são tão importantes para satisfazer demandas ou motivar debates, dentro das regras institucionais e contemplando maiorias e minorias.

Não há saída possível fora da urbanidade, do debate equilibrado e honesto, do respeito ao diferente e da postura democrática. Não há saída possível, assim sendo, fora de eleições que visem fazer valer o ideal que inspira a própria concepção da advocacia: a defesa incessante daqueles que mais precisam, fazendo valer a grande responsabilidade que a profissão traz. Que as eleições da Ordem sejam um momento para reafirmar essa premissa.

*Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, advogado, cientista político e professor universitário. Sócio do Pinheiro de Azevedo Advocacia