O papel da universidade no combate à transfobia

O Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, busca a sensibilização e o reconhecimento das identidades de gênero com o objetivo de combater os estigmas e a violência sofrida pela população transexual e travesti. É uma data de resistência contra os crimes de ódio, intolerância e apagamento de corpos considerados impróprios.

O Brasil é o país onde mais transexuais são mortos. Segundo relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), foram ao menos 80 assassinatos de pessoas transexuais no primeiro semestre de 2021, além de 9 suicídios, 33 tentativas de assassinatos e 27 violações de direitos humanos nesse mesmo período. De acordo com a associação, a maioria das vítimas tinha entre 13 e 35 anos de idade. Neste período, apenas 12 conseguiram ultrapassar a estimativa média de vida de uma pessoa trans, que é de 35 anos. O perfil das pessoas mortas segue o já denunciado em outras pesquisas da Antra – a maioria expressava publicamente o gênero feminino, sendo travestis e mulheres trans, e eram negras.

O fenômeno da violência de gênero possui caráter social e histórico, pois se constituiu como uma das bases condicionantes das relações socialmente estabelecidas. Seja em nível conjuntural ou microssocial, a materialização desse fenômeno percorreu a história, assumindo diferentes facetas e matizes. A violência de gênero, a qual, historicamente vitima mulheres de distintas classes sociais, raças e etnias, emergiu em meio às relações de poder que balizam a materialização do poder econômico, político e ideológico por meio de situações de dominação e violação.

A constituição da violência de gênero no contexto brasileiro historicamente apresentou estreita relação às dinâmicas sociais, econômicas e políticas emergentes. A escravidão e a eminência da organização patriarcal possibilitaram o campo fértil para o surgimento e a solidificação de relações desiguais e violatórias entre gêneros desde os primeiros anos da história deste país. O resgate das formas de manifestação da violência em distintos momentos, nos permitem identificar o quanto as faces contemporâneas da violência associam-se a históricas práticas emergentes. Os resquícios da estrutura patriarcal e escravocrata ainda impregnam a sociabilidade contemporânea, incidindo diretamente nas relações desiguais entre grupos sociais, e, especialmente entre homens e mulheres.

Antes de nascer, a descoberta de que a criança é um menino ou uma menina já determina todo um processo de se constituir um corpo feminino ou masculino; reitera-se uma sequência de muitos modos já consagrada, a sequência sexo-gênero-sexualidade. Sob essa lógica, supõe-se que o sexo determina o gênero e necessariamente a sexualidade, e, dessa forma, todo um trabalho insistente é posto em prática para inscrever feminilidade ou masculinidade nos corpos. Quando essas normas são contrariadas a homo/transfobia entra em cena, desencadeada pelas tecnologias do discurso, como um medo da desestabilização da realidade trazida pelas pessoas que não se encaixam na norma sexo-gênero-sexualidade, ou seja, as pessoas que não vivenciam o gênero complementando a lógica macho/pênis e fêmea/vulva.

A Universidade como espaço social também é um local onde circulam esses discursos hegemônicos quanto às questões ligadas à sexualidade como a lógica do binarismo dos corpos: homem-mulher, onde tudo que se afasta do modelo é considerado anormal e são reprimidas. O discurso heteronormativo, ou seja, a obrigatoriedade da norma heterossexual tem funcionado como regulador da sexualidade, mostrando que, apesar da presença cada vez maior da diversidade sexual nos variados cenários sociais, o discurso de normalidade permanece, incluindo determinados sujeitos e excluindo outros.

O maior desafio da nova realidade não é somente admitir que os esquemas binários para explicação do gênero e sexualidade já não servem mais, mas também perceber que as posições de gênero e sexualidades são múltiplas, as fronteiras estão sendo constantemente ultrapassadas e mais, que a forma de ser de alguns sujeitos é justamente a fronteira. O país naturalizou um processo de marginalização e precarização para a aniquilação das pessoas trans, onde a morte é o ponto final de uma série de violações anteriores.

As singularidades precisam ser enfocadas e respeitadas, e, sendo a Universidade um local legitimado em que deve haver reflexão sobre a realidade, sobre os padrões e normas que regulamentam o dia a dia das pessoas, deve ser nesse ambiente, que se apresenta em transformação, que os atores sociais precisam suscitar discussões e reflexões que visibilizem todos os corpos, rompendo preconceitos estruturados e estruturantes.

*Sandra Ortiz, diretora de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu da São Judas