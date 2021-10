O papel da confiança no combate às desigualdades

O prestigiado historiador israelense Yurval Harari nos conta em seu best-seller Homo Sapiens que o homem prosperou por conta de sua capacidade de colaborar. Nesse mesmo livro, ele fala sobre a confiança no outro como sendo uma grande estratégia da evolução. Afinal, foi com ela que o homem criou a moeda, os bancos e as religiões. O que, talvez, não esperávamos é que a evolução também introduzisse a desconfiança em nossa sociedade.

O crescimento exponencial da tecnologia e das plataformas de comunicação digital gerou um efeito enorme também na proliferação de fakenews – um prato cheio para um mundo inundado de informação e com fragilidades políticas e educacionais. Nesse cenário difuso e confuso, a confiança entra em crise e se espalha com a mesma força que qualquer vírus.

A confiança é um dos principais valores e ativos de marca de uma organização. É com ela em mãos que empresas vendem suas promessas de serviços. E é também com base nessa credibilidade que milhares de organizações do 3º setor batem de porta em porta na esperança de engajar empresas e a sociedade em suas causas, captar recursos, gerar impacto positivo e solucionar problemas complexos.

O IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social fez recentemente uma pesquisa sobre o apetite do brasileiro em doar e revelou queda nas doações no país. Enquanto em 2015, 77% da população havia feito algum tipo de doação, em 2020, o percentual ficou em 66%. Já a queda de doações em dinheiro, por exemplo, foi de 46% para 37%. Doações e marketing de causa dependem fundamentalmente da confiança. Ela é a alma do negócio. Por isso, investir em transparência é a melhor e mais eficiente estratégia do Bem no século 21. Para as organizações do 3º setor, um desafio a mais para o custo de sua comunicação, mas imprescindível para sua sustentabilidade, e para as empresas um combate ao green e social washing importantíssimo na era do ESG.

No Instituto Ayrton Senna, trabalhamos com públicos distintos e temos que conquistar e manter a confiança de cada um deles. Buscamos a confiança de educadores em nossas formações pedagógicas; de gestores públicos em nossa estratégia de impacto em escala; de doadores pessoa física e parceiros empresariais de que o recurso que confiam a nós está sendo bem investido no desenvolvimento de soluções educacionais para mudar as condições de jovens e crianças.

Confiar demanda reconhecimento, relacionamento, proximidade e, acima de tudo, o desejo de prosperar a coletividade. As melhorias sociais são um círculo virtuoso da confiança, e apoiar o combate à desigualdade é apoiar uma sociedade mais saudável, justa e, claro, confiável.

Nem sempre é preciso colocar a mão na massa e exercer uma atividade fora de sua realidade cotidiana. Menos ainda é necessário montar uma fundação social para você fazer parte da mudança. Confie em quem está na ponta, próximo aos problemas, já buscando soluções para combater a desigualdade.

Faça doações, compre produtos de impacto social, conheça e compartilhe as ações já existentes, busque engajar mais pessoas no círculo do bem. Esse é o momento de compartilhar, de garantir o máximo de colaboração e de doar para que as desigualdades escandalosas do Brasil não encontrem terreno para crescer ainda mais. Confie. Essa é uma das melhores formas de transformar a sociedade. O dia de doar vem aí, é 30 de novembro!

*Fabiana Fragiácomo, gerente de Comunicação e Marketing do Instituto Ayrton Senna