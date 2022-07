O panfletário Pedro I

Os duzentos anos da Independência brasileira merecem adequada celebração e também uma profunda reflexão. Esta, na comparação com o que se aspirava em 1822 em cotejo com a ideia de independência contemporânea. Existem ainda Estados independentes, na velha concepção da soberania onipotente, numa fase em que o planeta se tornou menor e mais complexo? Redes de distinta dimensão de poder se entrelaçam e o que se pode verificar é uma verdadeira interdependência, não mais aquele estágio de total desvinculação que era o anseio tupiniquim em relação à metrópole portuguesa.

Essa meditação e suas variantes permanecerão ao longo do tempo. O que se pode fazer hoje é cultuar os próceres da façanha que eternizou para nós o 7 de setembro. O mais icônico dentre eles é, evidentemente, o Imperador Pedro I.

Personagem mais caricaturizada do que louvada, merece revisão histórica. Era um jovem bem formado para reger um Império. Falava alguns idiomas, era compositor, líder nato, impulsivo e afoito, sim, mas não o estroina que se desenha em narrativas tendenciosas.

Algo que nem todos sabem é que ele era dado a escrever. Costumava frequentar a imprensa com pseudônimos, para fazer chegar a sua versão a respeito de fatos que o envolviam. A primeira incursão de Pedro I registrada oficialmente é uma “Carta escrita pelo Sacristão da Freguesia de São João de Itaboraí ao Reverendo Vigário da mesma Freguesia, narrando os acontecimentos dos dias 9 e 12 de janeiro de 1822”.

É um texto escrito e assinado pelo então Príncipe Regente, que é muito bem-humorado e irônico. Tanto que seu primeiro parágrafo diz assim: “Meu amigo Vigário: Sendo a nossa correspondência tão antiga como a minha batina, que desde que fui para Sacristão há 33 anos, 33 dias, 33 horas e 33 minutos nunca tive outra, cumpre-me, como amigo velho e pecador antigo, contar-lhe os fatos alegres, tristes e enraivecedores que têm havido nesta Cidade”.

Narra que em 10 de dezembro chegara de Lisboa o correio com dois decretos das Cortes, números 124 e 125, com ordens a serem cumpridas pelo Regente. Teria de retornar a Portugal e começou a cuidar de sua viagem. Mas tanto o povo como o Senado passaram a pleitear sua permanência no Brasil.

O dia 9 de janeiro foi aquele em que D. Pedro confirmou a desobediência à Corte. É o “dia do Fico”. Depois da consagração pública, encerrada com o “beija-mão”, ele quis voltar à Quinta da Boa Vista montando seu cavalo. Desaconselharam-no a tal e insistiram que ele fosse numa condução.

Pedro I notou, pelo carinho e fervorosas reverências, que se isso ocorresse, o povo iria se substituir aos cavalos e faria questão de levar a carruagem em seus próprios braços. Então afirmou: “Eu sei que me querem tirar os cavalos do carro, para o que já há diferentes pessoas dispostas, e eu aflijo-me de ver os meus semelhantes dando, a um homem, tributos próprios à Divindade. Eu sei que o meu sangue é da mesma cor que o dos negros”.

Esse gesto engrandeceu Pedro I, que não se considerava superior a qualquer outro ser humano. Pense-se que a abolição só viria a acontecer sessenta e seis anos depois! Ao menos duas gerações ainda conviveriam com a escravatura.

Pedro I era um democrata. A cada vez que um fidalgo português, à velha moda, se ajoelhava para beijar-lhe a mão, dizia: “Trate-me como homem!”. Essa prática de carregar o soberano era comum. Em 26 de fevereiro de 1826, quando D. João VI jurou a Constituição, o entusiasmo fez populares desatrelarem animais da sege que o levava, puxando-a eles. Diz-se que durante o cortejo, um cidadão gritava “Viva o povo soberano!”. Isso acabou irritando o Rei que resmungou: “Soberano, soberano, mas vai a pé, e eu de carruagem…”.

No panfleto que Pedro I escreveu para contar o que ocorrera em 9 de janeiro de 1822, ele próprio se elogia, não só por sua declaração a respeito do sangue negro, mas também porque “o povo o adora” e ficou enternecido com seus “repetidos vivas”.

Houve grande repercussão quanto ao panfleto, principalmente quanto à afirmação “Eu sei que o meu sangue é da mesma cor que o dos negros”. Se isso era verdade manifesta, os contemporâneos o enxergavam com um coração generoso, uma alma grande e nobre, digna de ser o centro de convergência das atenções dos brasileiros. Estes nutriam consistentes esperanças na sabedoria e na probidade do Príncipe Real, depois convertido no Primeiro Imperador Brasileiro.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da Academia Paulista de Letras – 2021-2022