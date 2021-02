O novo varejo: alta conexão em um mundo sem contato

As pressões competitivas para ganhar e reter clientes têm sido um desafio constante para os varejistas. A necessidade de inovar não é recente, porém a pandemia global está forçando a próxima evolução do setor.

Os varejistas trabalharam rapidamente para expandir suas experiências digitais quando o vírus varreu o mundo pela primeira vez em 2020 – e eles continuam a se adaptar, com serviço de retiradas e entregas, compras sem contato nas lojas e mais mesas ao ar livre. Estabelecimentos que ainda não aceitam pedidos por meio de aplicativos estão se preparando para isso, e restaurantes estão adotando as mesmas práticas das redes com drive-thru. Varejistas de roupas, lojas de materiais de construção e cadeias de supermercados estão se adaptando ao aumento do e-commerce e encontrando novas maneiras de tornar a experiência na loja envolvente e segura.

À medida que os varejistas adaptam a forma como atendem aos clientes para enfrentar os desafios imediatos e de longo prazo, eles transformam seus serviços para entregar mais. A transformação dos negócios requer uma base de rede de internet, ferramentas digitais e novos fluxos de dados a serem analisados. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina despontam como formas inovadoras de gerar resultados de negócios lucrativos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência dos processos de TI.

O novo mundo do varejo digital inteligente está oferecendo serviços de alta conexão em um mundo sem contato. Veja como:

Tudo começa com um ótimo Wi-Fi

Os varejistas simplesmente não podem se dar ao luxo de ter uma rede com desempenho ruim. A mobilidade é a chave para garantir que os dispositivos e aplicativos dos clientes e colaboradores funcionem. Os clientes devem ser capazes de se conectar perfeitamente à rede da loja, e os colaboradores devem ser capazes de usar seus dispositivos para encontrar mercadorias e ajudar os clientes rapidamente. Soluções habilitadas para IoT, como dispositivos de pontos de venda de check-out, scanners de produtos, aplicativos de digitalização e envio e sinalização digital dependem de conectividade confiável. Os limites de capacidade tornam crítico fazer com que os clientes entrem e saiam das lojas rapidamente.

Não adivinhe a performance da rede

Conectividade e mobilidade são essenciais, mas as aplicações que os clientes e funcionários usam também devem funcionar perfeitamente. As equipes de TI há muito priorizam o que é essencial aos negócios para que tenham um alto desempenho. O tráfego de visitantes é separado e as transações de pagamento são altamente protegidas. Mas mesmo com essas etapas para garantir o desempenho ideal, costuma ser difícil para a TI perceber qual é a experiência de rede do usuário até que surjam reclamações.

A melhor maneira de garantir que os clientes e funcionários tenham uma experiência de qualidade é dar à TI uma visão em tempo real da experiência do usuário final, juntamente com etapas de ação claras para resolver quaisquer problemas antes que um tíquete de serviço seja aberto.

Estenda o serviço para a área externa

Com a popularidade dos serviços de retirada e a necessidade de fornecer experiências sem contato, muitos varejistas precisam estender seu Wi-Fi para ambientes externos sem comprometer a conectividade. Os funcionários precisam de sistemas POS móveis e dispositivos de varredura de inventário para ajudar os clientes, enquanto mantêm conectividade segura para as transações de pagamento.

A instalação simplificada e o gerenciamento remoto sempre foram essenciais para a eficiência da TI. No entanto, minimizar o envolvimento físico é mais importante do que nunca. Os recursos de segurança de confiança zero tornam mais fácil para a TI estender a cobertura externa da rede.

Aumente a competitividade com IoT

Os dispositivos IoT são essenciais para fornecer uma infinidade de novas experiências e ampliar a eficiência. Leitores móveis, sensores e prateleiras inteligentes podem permitir que as lojas mantenham estoques precisos. Sensores de geolocalização fornecem análises em tempo real para ofertas contextuais e personalizadas, ao mesmo tempo em que dão suporte a uma experiência de compra segura.

Use seu tempo com inovação

É raro que cada estabelecimento comercial tenha um membro de TI. Mas é comum que a TI se prenda ao gerenciamento de rede, em vez de inovar com novos casos de usol. Uma solução de gerenciamento de rede simplificada, nativa da nuvem, pode permitir que a equipe de TI trabalhe remotamente enquanto mantém a visibilidade e o controle sobre todos os serviços vitais. As redes gerenciadas em nuvem permitem que os varejistas reduzam ou aumentem a capacidade conforme necessário. Quer o local seja uma loja, depósito ou sede corporativa, a TI deve ser capaz de garantir uma rede segura e de alto desempenho em todos os locais, incluindo escritórios domésticos.

Prospere com a evolução do varejo

A pandemia teve um impacto radical sobre os varejistas, mas os líderes mais experientes estão focados em impulsionar a inovação e alavancar suas redes para fazer mais do que conectar dispositivos e proteger os dados de pagamento. Com dispositivos de IoT e dados de localização e identidade, os varejistas podem usar insights em tempo real e automação para apoiar iniciativas de compras sem contato, entregar ofertas personalizadas, melhorar a utilização do espaço, aprimorar as experiências do cliente e reduzir as desistências.

*Gerri Hinkel, diretora de Soluções e gerente de Vertical Marketing da Aruba