O novo presidente e as questões climáticas

Se por um lado a comunidade internacional, preocupada com as questões climáticas, comemorou a intenção de retorno do Brasil a um maior protagonismo ambiental, por outro o fato é que, a partir do início de 2023, o presidente eleito terá de enfrentar sérias dificuldades para fazer o país voltar a trilhar caminhos mais sustentáveis.

Ao participar ativamente da COP27, como convidado, Lula demonstrou ter noção da importância do protagonismo que este tipo de fórum vem adquirindo no cenário internacional. Compreendeu que ele faz parte de um processo de desnacionalização da produção do direito em um mundo cada vez mais globalizado, de compartilhamento de iniciativas legislativas e, também, do fortalecimento de novas formas de liderança.

Ainda assim, abandonar a visão de mundo que prevaleceu no atual governo, que nega a globalização, exclui minorias e acredita no combate às mudanças climáticas com base na violência, exigirá comprometimento por parte do presidente eleito e de sua equipe. Será necessário, como vem afirmando a diplomata francesa Laurence Tubiana, embaixadora de seu país na Conferência de Mudanças Climáticas COP 21 e uma das arquitetas do Acordo de Paris dela decorrente, “construir pontes geopolíticas” em relação ao desenvolvimento de proteção climática.

Se o presidente Lula realmente quiser se firmar como uma das lideranças importantes do Sul global na questão climática, ele terá de começar pelo próprio Brasil, construindo inúmeras pontes políticas. Entre outros motivos, porque o enfrentamento das questões climáticas exige um diálogo construtivo envolvendo um rol muito amplo de atores, que abrange desde produtores rurais e povos indígenas a comunidades ribeirinhas e comunidades quilombolas.

Apesar da necessidade de diálogo, o atual governo demonstrou incapacidade de cooperação na área ambiental. Como exemplo, a atualização das metas de redução de emissões brasileira, conhecida por NDC, de dezembro de 2020 foi menos ambiciosa do que aquela enviada em 2015, logo depois da assinatura do Acordo de Paris. O governo atual não apresentou informações detalhando, concretamente, a forma pela qual se pretendia atingir as metas de redução nem, muito menos, a divisão setorial de emissões e suas respectivas expectativas de redução. O mesmo pode ser dito em relação à segunda atualização da NDC, que foi apresentada em 2022. Ela não detalha nem descreve quais iniciativas específicas serão tomadas. Sem definir os meios de cumprimento das metas, direcionando cada setor econômico e discriminando as ações que estabeleçam a redução das emissões, dificilmente as metas poderão ser alcançadas.

A atualização da NDC apresentada em 2020 foi, também, objeto de ação judicial que tramita atualmente perante a Justiça Federal de São Paulo. Um grupo de jovens ativistas da defesa climática entrou com ação popular questionando o que ficou conhecido como “pedalada climática” do governo. O grupo alega que o Governo teria, em 2020, apresentado metas menos arrojadas de redução das emissões de gases de efeito estufa ao apresentar sua NDC atualizada, motivo pelo qual está pedindo judicialmente que as metas sejam aumentadas.

Este é o cenário interno que o presidente eleito enfrentará a partir de 2023. Se pretende, como afirmou, zerar desmatamento e degradação na Amazônia e de outros biomas até 2030, ele terá de definir meios concretos para tanto. Será necessário, por exemplo, revogar as normas que permitiram “passar toda a boiada”, editadas durante o atual governo, e reestruturar órgãos de proteção ambiental, inclusive aqueles que foram desacreditados e/ou desmantelados nos últimos anos.

O presidente eleito também de lidar com os grupos que foram beneficiados com a política de descredibilização ambiental, como grileiros e madeireiros, por exemplo, que puderam atuar com maior impunidade graças à deliberada inércia do atual governo. Além disso, o futuro presidente terá de estabelecer diálogo com governadores e prefeitos antes aliados do bolsonarismo, especialmente aqueles localizados em territórios de maior incidência de florestas.

Já no âmbito internacional, o desafio será a construção de pontes geopolíticas. Há vários anos, mesmo no âmbito das Conferências das Partes, questiona-se o fato de que os países desenvolvidos foram os que mais contribuíram para o agravamento das mudanças climáticas, considerando-se o período de emissão de poluentes e gases de efeito estufa. E é, justamente por sua industrialização precoce, que chegaram a um grau de desenvolvimento maior. Já os países em desenvolvimento sustentam a posição de que não poderão se beneficiar de industrialização incondicionada, uma vez que as medidas de redução de emissões devem ser adotadas por todos. Também reivindicam fontes de financiamento, uma vez que, no âmbito econômico, eles têm de conjugar o alcance das metas de redução de emissões com desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades sociais.

Na assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997, foram criados dois tipos de países: aqueles constantes do Anexo 1, que eram os desenvolvidos, e os demais não constantes desse anexo, justamente de forma a diferenciar os países desenvolvidos dos em desenvolvimento. Os países listados no Anexo 1 tinham metas estabelecidas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Os demais países poderiam, a exemplo do que fez o Brasil, estabelecer voluntariamente suas metas de redução de emissões. Foi neste contexto, inclusive, que a ideia de comercialização de créditos de carbono passou a ser fortalecida.

O Acordo de Paris, assinado em 2015, além de ter sido um documento histórico no que diz respeito ao reconhecimento da emergência climática, representou uma mudança de perspectiva da redução de emissões. Cada país apresentou sua própria Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), de forma a promover maior governança ambiental internacional, inclusive fomentando o monitoramento do cumprimento das metas e a possibilidade de atualização e adoção de metas mais arrojadas. Apesar do avanço no que diz respeito à cooperação internacional, o desafio das metas voluntárias é deixá-las arrojadas o suficiente para que se possa chegar à redução global pretendida.

Ainda assim, as discussões travadas nas COPs parecem demonstrar a dificuldade de se construir uma ponte que permita o diálogo entre, de um lado, proteção climática abrangente e, de outro, auxílio financeiro para que medidas de mitigação, adaptação e reparação sejam tomadas. Ou, em termos geopolíticos, uma ponte que permita a ligação entre as demandas do Norte e as demandas do Sul. Ou seja, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Entre aqueles que esperam compromisso universal com a redução das emissões e aqueles que pedem financiamento, seja para mitigação e adaptação, seja para reparação dos danos decorrentes das mudanças climáticas.

Neste ponto, uma das maiores conquistas alcançadas na COP27 foi o compromisso de contribuição, por parte dos países ricos, para reparação das perdas e danos sofridos por países em desenvolvimento, “particularmente vulneráveis”, o que se dará por meio de financiamento a ser operacionalizado na próxima conferência. O tema é relevante, uma vez que indica assunção de responsabilidade por parte dos países que mais contribuíram para o agravamento das mudanças climáticas. Por outro lado, faltou à COP27 avançar na concretização das metas nacionais, na efetiva redução de emissões de GEE, na mudança de matriz energética e na redução do uso de combustíveis fósseis.

Por fim, também há um grande espaço para a construção de outras “pontes geopolíticas”, a exemplo da criação da “Aliança das Florestas”. Ou, então, da “Opec das Florestas” – a cooperação para agenda ambiental anunciada no G20 entre Brasil, Congo e Indonésia, que são os países com as maiores florestas tropicais do mundo. Concentrando em seu território grande parte da floresta amazônica, o Brasil tem o potencial de se tornar referência em proteção da biodiversidade. Em seus pronunciamentos recentes, o presidente eleito demonstrou ter consciência disso. Mas, entre a vontade e a ação, a distância é grande e, para percorrê-la, será necessário que o novo presidente tenha vontade e determinação.

*Luciana Della Nina Gambi é LLM em direito tributário pela WU Wien (Austria) e mestre em sociologia jurídica pela Faculdade de Direito da USP, onde também obteve o título de doutora. É autora de Direito, Meio Ambiente e Sociedade de Risco (2015) e de Litigância em Mudanças Climáticas (2020)

*José Eduardo Faria é professor titular e decano da Faculdade de Direito da USP e chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito