O novo mercado

Na realidade, ainda, nada novo para anunciar. Talvez, as exceções sejam a suspensão provisória da Resolução 382 e a simplificação dos seguros massificados que encontra-se, ainda, sob consulta pública. Outros pontos mais sob análise, porém, esses dois são os que mais afetam, de fato, os corretores de seguros em geral.

Leia Também Transparência na distribuição de seguros

Espero sinceramente que a SUSEP envie, o quanto antes, para consulta pública e aprovação a liberação para o mercado criar livremente os produtos, cláusulas e condições baseados, obviamente, em medidas legais, seguras, técnicas e de estrita responsabilidade com a qualidade necessária. A meu ver, esta é a melhor forma de gerar o grau de competitividade desejada pela SUSEP atual.

Esses assuntos e a celeuma com a suspensão da Resolução 382, me fazem retomar os comentários com a situação do novo mercado.

Recentemente, em função de inúmeras consultas, conversas e entendimentos outros, chego à conclusão que, de fato, a SUSEP pretende verdadeiramente modernizar o mercado de seguros brasileiro, não só o colocando em nível internacional, mas sobretudo em livrá-lo do oligopólio exercido pelas seguradoras de bancos, especialmente nos seguros massificados, com impacto altamente nocivo à competitividade. Além disso, quebrar o jugo extremamente conservador exercido pelas cúpulas que dominam as instituições do seguro como seguradoras e representação maior dos corretores de seguros.

Esse domínio exacerbado das seguradoras de banco e seus altos honorários via corretoras cativas e seus corretores-produtores são nocivos à livre concorrência. Assim devo reconhecer que as atitudes ora adotadas pela Susep não têm relação nenhuma com uma suposta intolerância contra corretores. É muito mais a adoção de medidas que visam liberar o mercado, a proporcionar maior concorrência e transparência às atividades das seguradoras e corretoras de seguros, a aumentar o quadro de participantes com mais seguradoras competindo livremente e mais corretores prestando serviços aos seu segurados – estes serviços, inerentes ao seguro e não exercidos pelas seguradoras. Tudo isso dentro de uma estrutura moderna de qualidade de produtos e serviços inseridos no mercado internacional de seguros e resseguros e que sejam, de fato, compatíveis com os interesses do consumidor, o segurado, hoje tão carente.

Nesse sentido, é que podemos entender o salutar propósito da SUSEP.

No processo de implantar com sucesso a sua positiva política de inovação do mercado, alguns aspectos fogem ao entendimento do que realmente afeta, aqui ou acolá, um setor específico, no caso a situação dos corretores de seguros. Com o súbito impacto da Resolução 382, não compreendida como parte de um amplo todo planejado para liberar o mercado de suas atuais amarras, o impacto cai com maior intensidade no corretor-produtor individual, mas, irá beneficiá-los, a médio e longo prazo, a concorrer saudavelmente com as máquinas produtoras de bancos e instituições financeiras quebrando os existentes oligopólios.

Antes de entrarmos no mérito, volto a tratar da função dos corretores de seguros. Aproximadamente, a partir de 1980, o mercado começou a adotar o termo ‘corretor-produtor’ para o corretor que atua tão somente na produção de seguros, em geral, pessoas físicas e pequenas empresas que operam nos seguros massificados como automóvel e residencial. São os que as seguradoras e a SUSEP chamam de ‘meros intermediários’. Em seguida, temos mega corretores que atuam como corretoras-produtoras das grandes instituições financeiras e as corretoras cativas de grandes empresas. E temos ainda, em menor número, o que o mercado determinou chamar de ‘broker’ – grandes também e nessa mania tão brasileira de encher nossa língua com anglicismos. Pois, ‘broker’ é, nada menos, corretor ou intermediário. No entanto, a intenção do mercado é a de entender que um ‘broker’ seria aquele corretor que atua na intermediação de seguros, porém, executa extensa e especializada prestação de serviços e consultoria desde o gerenciamento de riscos à plena e completa administração do programa de seguros do cliente.

Desejo deixar claro que reconheço que as atividades dos corretores, quaisquer que sejam, não são exercidas com o devido profissionalismo inúmeras vezes. Ocorre muito, por exemplo, corretoras que só tem contato com o cliente na realização do seguro, em caso de sinistro ou no momento da renovação. Essa situação é mais comum no corretor-produtor, o que permite o uso pejorativo do termo ‘mero intermediário. Apesar de, infelizmente, a situação ser verdadeira, isso acontece por conta do desconhecimento técnico atual das corretoras de que o risco é algo dinâmico e a apólice é algo estático. O corretor deve estar sempre disponível para acompanhar a evolução do risco do seu cliente para adequação correta da apólice, daí a necessidade de assisti-lo durante todo o prazo do seguro.

Então, para simplificar. Vamos adotar os três termos: produtor, produtor-cativo e ‘broker’.

Na falta de informações estatísticas, atrevo-me a apresentar, por ‘achismo’, alguns números que podem ajudar a entender os receios atuais dos corretores de seguros em geral, a saber:

Total de corretores de seguros no Brasil: aproximadamente 97.000.

Aproximadamente 80.000 corretores-produtores, pessoa física;

Aproximadamente 16.000 corretores, pessoas jurídicas;

Aproximadamente 100 corretores cativas de bancos, instituições financeiras e de empresas provadas;

Aproximadamente 400 corretores profissionais ou ‘brokers’, pequenos, médios, grandes, mega.

Dentro dessa magnitude e contexto, quer me parecer que, os pontos relevantes da Resolução 382, bem ou mal, afetam todos os corretores. E o que mais afeta os corretores de seguros?

Neste quadro, analisamos o impacto provável desses pontos por corretor:

Corretores-produtores, pessoas físicas e jurídicas, serão diretamente impactados. Antecipar a remuneração ao cliente poderá causar uma situação bastante agressiva e gerar uma concorrência predatória para os “meros intermediários”. Por outro lado, podem melhorar e reduzir taxas de comissionamento bastante exageradas entre 20% e 30% do prêmio. Seguros massificados não exigem uma prestação de serviços que justifiquem esses valores de comissionamento. Porém, é justo reconhecer a dificuldade dos corretores se sujeitando a ocorrência de leilão de comissões. Aqui, o meu receio é que resulte em mais um jeitinho de estimular fraudes e artimanhas entre seguradores e corretores ávidos por produção.

Já o impacto ocasionado pelo ‘cliente oculto’ é importante, uma vez que a prestação de serviços não é, certamente, o forte desses corretores e, assim, ficam vulneráveis às ações punitivas da SUSEP. Em alguns aspectos, entendo que a SUSEP tenta estimular as corretoras a ser prestadoras de serviços, porém, de forma impositiva e até um tanto fascista, criando condições para a chantagem e a corrupção.

As corretoras cativas de bancos e instituições financeiras podem ser atingidas financeiramente, pois, podem perder o estímulo financeiro dado a seus agentes e gerentes. Para essas corretoras, a remuneração é simplesmente mais uma fonte de renda. Já para as corretoras cativas de empresas outras, tem a sua utilidade em desuso se não investirem tecnicamente em seus profissionais para se tornarem competitivos em relação às corretoras profissionais ou ‘brokers’.

Com relação a importância da intervenção do ‘cliente oculto’ e reponsabilidade da seguradora quanto ao cumprimento pela cativa das determinações da 382, quer me parecer, que aqui jaz o ponto mais importante da ação da SUSEP para contrariar a atual oligopolização do setor de seguros massificados. Além das corretoras cativas angariarem remuneração incompatível, não terão os meios de justificá-la aos ‘clientes ocultos’, pois, inegavelmente, não prestam qualquer serviço aos seus clientes o que, certamente, de alguma maneira às sujeitará aos castigos e, até mesmo, extinção pela SUSEP.

A meu ver, em relação às empresas em geral, não vale a pena ter uma corretora cativa. Muito melhor, em alguns casos, investir na criação de resseguradoras cativas. Essa iniciativa poderá ensejar a SUSEP os meios para quebrar o oligopólio dos bancos nos seguros massificados e gerar uma maior concorrência no mercado.

Restam as corretoras profissionais ou, no jargão atual, os ‘brokers’. Este corretor, em geral, atua mais em grandes seguros e resseguros empresariais. Na maioria dos casos atua no sistema de gerenciamento de risco e seguro. A sua remuneração, em geral, é por ‘fee’. O problema é que esse ‘fee’ deve ser calculado conforme os custos dos serviços a serem prestados e, em alguns casos, com a agressividade das empresas para as suas pretensões mercadológicas futuras. Existem ‘brokers’ com condições de praticar ‘dumping’ e prestar serviços por até cinco anos sem nada cobrar do cliente. Postura certamente pouco profissional, mas que mantém seguro e cliente.

Normalmente, o valor cobrado resulta de uma análise compatível com os serviços prestados necessários e um lucro razoável determinando um preço final fixo ou comissão. Neste caso, a norma da SUSEP pode resultar, também, em uma concorrência predatória. Outro aspecto importante é que o preço por serviços tem precisão difícil, sem antes o ‘broker’ efetuar extenso trabalho de análise de riscos e condições outras do cliente. Como antecipar preço sem antes analisar os riscos do cliente? Nesse ponto, o impacto da Resolução 382 na definição antecipada de preço por serviços vai da incógnita a uma total intromissão indevida da SUSEP. Neste particular, temos ‘brokers’ no Brasil, grandes prestadores de serviços e consultoria, com remuneração final bem superior ao prêmio da maioria das seguradoras brasileiras.

A meu ver, a intromissão da SUSEP na definição de preços por serviços dos ‘brokers’ é indevida e contrária a liberdade de atuação das empresas em geral. Porém, é o preço a pagar pela modernização do nosso mercado.

Com relação à outra atitude da SUSEP, especificamente a do ‘cliente oculto’, não é de fácil execução. Qual o ‘broker’, o corretor profissional por excelência, que vai admitir a atuação de um ‘cliente oculto’?

Como esse funcionário da SUSEP vai se apresentar ao ‘broker’? O que ele pretende solicitar? Sem uma clara identificação, nenhum ‘broker’ disponibilizará os seus métodos técnicos de operação, de atuação, de qualidade de seus produtos, enfim, seus segredos profissionais a um indivíduo chamado ‘oculto’. Simplesmente, o ‘compliance’ e a forma de governança da corretora o proibirão de proceder assim. Novamente, é o preço apagar pela modernização do mercado?

Chegamos agora à questão de as seguradoras serem responsáveis pela atuação de um ‘broker’, transferindo a incapacidade da SUSEP em fiscalizar os corretores para as seguradoras. Principalmente, se forem ‘brokers’ é realmente difícil de aceitar. Qual é a condição que uma seguradora tem para supervisionar as atividades de um ‘broker’?

Em primeiro lugar, os serviços que prestam são totalmente diferentes. O corretor de seguros profissional presta serviços e responde pelos interesses de seus clientes. Segurador raramente, presta serviços ao seu segurado. Seus supostos serviços estão relacionados ao seu próprio interesse, o de aceitar ou não o risco oferecido pelo segurado e pelo ‘broker’. Em importantes casos, o ‘broker’ é muito mais profissional e conhecedor dos serviços inerentes ao seguro do que um grande número de seguradoras. Como uma seguradora irá se intrometer nas atividades e operações de um ‘broker’ que, como toda grande empresa, tem qualidade de governança e ‘compliance’ profissional, com funcionários mais qualificados em comparação com muitas seguradoras, que responde legalmente por suas operações e que mantém garantias de qualidade de seus serviços? Como um ‘broker’ irá se submeter a supervisão de todas as seguradoras com quem opera? Como essa supervisão será determinada pela SUSEP? Como uma grande empresa de ‘brokerage’ irá submeter-se a essa fiscalização e transferência de responsabilidade?

Entendo a generalização da Resolução 382 da SUSEP em relação aos ‘brokers’ ou, como gosto de chamá-los, corretores profissionais, que para o desenvolvimento e modernização do mercado brasileiro de seguros, valerá a pena aceitarmos os problemas e engajarmos totalmente na luta para atingir a nossa inclusão no mercado internacional.

Faço votos que a SUSEP encontre os caminhos mais eficazes para atingir o objetivo e que, finalmente, libere o mercado para o profissionalismo. Nesse sentido, contará com todo o nosso apoio. A simplificação dos seguros massificados é a primeira medida importante e salutar e adotada pela SUSEP. Esperamos, certamente, que seja a primeira de muitas para liberar e modernizar o nosso mercado.

*Paulo Leão de Moura Jr., Chairman da THB Brasil