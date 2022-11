O novo governo no cenário geopolítico global

Muitos desafios se colocam para o novo governo eleito no Brasil sob a perspectiva geopolítica e da complexa arquitetura de poder global que se desenha.

Mega tendências econômicas, tecnológicas e demográficas continuam a favorecer a emergência dos países asiáticos. Isso fortalece ainda mais a transferência do centro dinâmico da economia global para longe do complexo Atlântico, que no passado esteve associado com um período mais benigno para a inserção internacional do Brasil. Em outras palavras, os novos centros de concentração de riqueza, poder e influência globais estão cada vez mais distantes do Brasil.

A crescente interação entre Rússia, China e Índia, com swifts e meios de pagamento próprios, aumentam a polarização dos centros de poder do Oriente com o Ocidente, impondo ao Brasil, como grande fornecedor de commodities, atenção redobrada a esses movimentos.

No contexto de aumento da polarização global com a continuidade da guerra tecnológica China/EUA e da guerra convencional no leste europeu, os BRICS parecem ganhar nova relevância estratégica, se consolidando como polo de poder e decisão alternativo ao Ocidente mas também autônomo e independente em relação a Pequim e Moscou. Nesse sentido, países do golfo pérsico como a Arábia Saudita anunciam sua pretensão de adesão ao bloco dos BRICS, trazendo o Oriente Médio para dentro desse movimento mais amplo.

O multilateralismo e o acordo vestfaliano estão colocados em cheque. As cadeias de consumo estão alteradas e os desafios econômicos vivenciados no curto e no médio prazo tanto pela Europa como pelos Estados Unidos da América corroboram a importância de integração mais profunda por parte do Brasil nesse polo alternativo.

Para isso, o Brasil precisa estreitar laços principalmente com a China e com a Índia, transcendendo sua posição de fornecedor de alimentos para o mundo e chegando ao patamar de país receptor de tecnologia e promotor de inovação, reposicionando sua importância nas novas tecnologias e cadeia produtivas globais.

Acordos voltados ao desenvolvimento de pesquisas científicas, desenvolvimento de fármacos, inteligência artificial, robótica, semicondutores, micro chips, produtos eletrônicos e alimentos industriais.

Desenvolvimento da indústria alimentícia que não depende de commodities, proteínas produzidas em laboratório (como carne bovina, por exemplo) e projetos afins são pontos de atenção para o Brasil.

De fato, o novo governo precisará se integrar de forma mais intensa com o mundo não-ocidental, abrindo mais sua economia e intensificando a interação entre as elites, sendo imprescindível o estreitamento das relações com os BRICS ampliado, sem prejuízo das relações com o Ocidente.

Um bom começo será a pavimentação de um ambiente não hostil para que finalmente sejam nomeados os embaixadores da China e dos EUA no Brasil, cujas representações diplomáticas se encontram há praticamente um ano sem chefia.

Por fim, ressaltamos que nossa opinião é individual e não necessariamente representa a opinião das instituições que representamos.

*Marcelo Knopfelmacher, advogado, mestre em Direito Público pela PUC/SP com MBA pela London School of Economics and Political Science — LSE. Sócio do escritório Knopfelmacher, Locke Cavalcanti Advogados em São Paulo, Brasil. Diretor e sócio da empresa de consultoria internacional BRICS Strategic Solutions Ltd. em Londres, Reino Unido

*Luiz Pinto, economista e financista, é senior advisor de instituições financeiras e family offices no Oriente Médio e na Ásia. É doutor em economia internacional com pós-doutorado pela Columbia University de Nova York e Executive MBA pela HEC-Paris. Diretor e sócio da empresa de consultoria internacional BRICS Strategic Solutions Ltd. em Londres, Reino Unido