O novo Direito e os diferenciais da atuação preventiva: o oceano azul da advocacia

O estigma vinculado a profissão do advogado, infelizmente, não é dos melhores. Vemos em filmes e séries o advogado sendo pintado, muitas vezes, como o vilão cujo único objetivo é obter para si vantagens financeiras sobre o cliente.

Por muitos anos, de fato, estimulava-se uma prática predatória pelo advogado, que só era procurado quando o imbróglio já estava instaurado e esse agente, que deveria apaziguar a situação, muitas vezes vinha para inflar o conflito e com isso garantir seus honorários. Por conta dessa prática antiquada de advogar, acumulamos um grande volume de processos e recursos, abarrotando o judiciário, o que acaba desmotivando as pessoas que procuram soluções por meio da Justiça.

Diante do desestímulo à utilização do Poder Judiciário, muitas práticas alternativas de resolução de conflitos passaram a ser aprimoradas a fim de possibilitar um outro caminho menos doloroso e custoso para as partes envolvidas. Com o aumento da aplicação dessas práticas, os próprios advogados passaram a perceber que havia no horizonte uma nova forma de atuação, mais autônoma e menos desgastante, demonstrando-se também muito vantajosa para o próprio advogado.

A principal forma alternativa para resolução de conflitos é a aplicação da advocacia humanizada, que consiste na releitura da profissão do advogado, sob a ótica comportamental, impondo ao profissional ética, transparência, franqueza, honestidade e sinceridade no atendimento ao cliente. A utilização das técnicas de mediação, da programação neurolinguística e da teoria dos jogos pelo advogado contribuem bastante para esse resultado positivo. O advogado “bom de briga” deve dar lugar ao advogado “bom solucionador de conflitos”. E o cliente não pode ser considerado um número ou uma fonte de renda e, sim, um ser humano com problemas reais que devem ser priorizados.

Uma das principais estratégias utilizadas pela advocacia humanizada é justamente o direito preventivo que, por meio de ferramentas técnicas próprias, visa auxiliar o cliente em diversas situações importantes na sua vida, seja antes de um casamento, do divórcio, da sucessão ou até mesmo no momento da compra de um bem. O advogado humanizado orientará e preparará o seu cliente para a melhor resolução possível do seu desejo, sempre com o objetivo de evitar, ou ao menos reduzir, conflitos desnecessários no futuro.

A advocacia preventiva no Direito das Famílias e das Sucessões abrange a consulta jurídica e a contratualização das relações familiares como meio de prevenir esses possíveis imbróglios, por meio de pactos antenupciais, pactos sucessórios, diretrizes antecipadas de vontade, contratos de namoro e de união estável, testamentos e acordos de parentalidade, dentre outros diversos arranjos possíveis, a depender do caso concreto.

Esse é o novo modelo de direito, mais moderno, dinâmico e humano, que vem ganhando força e é cada vez mais procurado por aqueles que prezam por sua plena autonomia. A máxima do ‘prevenir é sempre melhor do que remediar’ é tão verdadeira que embasa a atuação preventiva na advocacia. O romance e o afeto fazem parte das relações humanas, mas a segurança e a prevenção também. Eis o oceano azul da advocacia.

*Bianca Lemos e Débora Ghelman são advogadas especialistas em Direitos de Família e Sucessões e sócias do escritório Lemos & Ghelman Advogados