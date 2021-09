O novo contexto coletivo e os desafios do trabalho nas organizações

Em 2020 fomos todos arremessados em um novo contexto coletivo que exige novos arranjos, novas formas de se trabalhar e de se organizar para sobrevivermos. E as organizações estão, em sua maioria, vivendo grandes desafios para se encontrar nestes novos contextos.

Notem, a pandemia não é a vilã nessa história, ela foi um veículo do estado de constante impermanência e de mudanças contínuas que vieram para ficar em nossos contextos de vida. As mudanças vêm das novas tecnologias e sistemas financeiros, vêm das mudanças culturais e geracionais, vêm de conflitos e eventos inesperados… elas se interconectam e causam efeitos em cadeia que se retroalimentam a todo instante.

O que se mostra desafiador para as organizações é que elas foram moldadas para serem estruturas estáveis, controladas e lineares, como canais de encanamento que forçam os fluxos das águas seguirem disciplinadamente o caminho e desaguar na vazão esperada. Na natureza e na complexidade, as estruturas se reorganizam a todo instante para servir aos fluxos, os rios mudam seus leitos em favor da vazão das águas. Nas organizações tentamos fazer o contrário.

Não é à toa que se fala em uma “quarta onda” da pandemia, um efeito prolongado de distúrbios mentais causados por síndrome de burnout, estresse financeiro, fadiga do zoom, esgotamento emocional, entre outras causas. Muito em função de que, neste novo contexto, as organizações tentam apenas transportar os velhos modelos de trabalho para a nova realidade de trabalho remoto. Do dia para a noite, as empresas que antes monitoravam a produtividade das suas equipes, estão tendo que monitorar o descanso!

Mesmo diante de um gradual retorno ao modelo de trabalho presencial, estes desafios estão longe de ser resolvidos se as organizações continuarem a acreditar nas velhas formas de restrição do trabalho como os escritórios e as instalações físicas, as normas e horários rígidos, as estruturas hierárquicas, processos, planejamento e controle.

Para operar com qualidade e sintonia com a complexidade do mundo, cada vez mais, precisaremos criar novos tipos de restrições e habilitadores na gestão, modelos que abracem a impermanência, que foque em contextos e menos nos conteúdos ou metas, em novas formas de governança, com hierarquias distribuídas e dinâmicas, dispostas a mudar a todo instante em favor dos fluxos de trabalho em favor da qualidade de vida, das relações, dos resultados financeiros e da regeneração dos sistemas.

Novos tipos de arranjos, modelos e ferramentas de gestão estão surgindo para esta nova realidade, e tenho acompanhado iniciativas inspiradoras de muitas organizações, de diferentes portes e setores, em busca de novos caminhos para operar. Todos teremos que praticar, arriscar, experimentar, criar pilotos e aprender a lidar com estes desafios, mas para que isto dê certo, precisamos de atualizar a mentalidade das lideranças e a cultura de nossas organizações.

*Marcelo Cardoso, consultor. Autor do livro Gestão Integral: Consciência e Complexidade nas Organizações