‘O momento é difícil’, diz Moro em aniversário da PF

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) que ‘o momento é difícil’ ao parabenizar a Polícia Federal pelas comemorações de 76 anos da corporação. Pelas redes sociais, o ex-juiz da Lava Jato afirmou que a instituição lhe ‘orgulha’ e que ‘tudo vai dar certo’.

“O momento é difícil, mas parabéns à Polícia Federal, outra instituição que nos orgulha. Tudo vai dar certo”, escreveu.

Mais cedo, o diretor da PF, delegado Maurício Valeixo destacou as conquistas da PF, mas também ‘o momento extremamente difícil’ que o País atravessa por causa da Covid-19.

“Não tememos os embates da luta, de qualquer luta, da forma como ela se apresente. Os desafios jamais nos intimidaram e, cuidar da própria saúde, da saúde dos nossos familiares e colegas, é uma demonstração de sabedoria e comprometimento com a instituição, com a sociedade e com a vida”, afirmou Valeixo.

Por causa do novo coronavírus, a Polícia Federal já cancelou cursos, restringiu atendimentos presenciais e até expediu orientação pela suspensão temporária de operações durante a pandemia.

“Mas assim como os serviços de saúde não param, porque as epidemias não dão tréguas; a Polícia Federal não pode parar, seja para atender aqueles que procuram pelos serviços prestados pela PF, seja para enfrentar as organizações criminosas”, diz Valeixo na carta endereçada aos policiais, servidores administrativos, servidores contratados, prestadores de serviço e colaboradores.