Alexandre pede a eleitores menos abstenções ‘por um País melhor’

Às vésperas do segundo turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conclamou eleitores a ‘reduzir abstenções’ nas urnas para a ‘construção de um País melhor’. O ministro pediu que os cidadãos compareçam às zonas eleitoral com ‘absoluta liberdade de escolha’: “o momento de digitar seu voto na urna é sagrado, inviolável e pessoal”.

Outro ponto destacado por Alexandre foi o assédio eleitoral – as denúncias de casos em que empregadores constrangem trabalhadores a votarem nos candidatos por eles indicados explodiu nestas eleições. “Não permita nenhum tipo de coação, ameaça ou oferecimento de benefícios para constranger sua liberdade de votar”, afirmou em pronunciamento em rede nacional na noite deste sábado, 29.

Além disso, o ministro destacou que o comparecimento e o voto ‘são os mais importantes instrumentos de cidadania para a construção de um País justo e igualitário’. Segundo o presidente do TSE, neste domingo, 30, o ‘Brasil dará mais um importante e decisivo passo em nossa caminhada de desenvolvimento e progresso, garantindo o fortalecimento democrático e a estabilidade republicana’.

Sobre o primeiro turno do pleito, Alexandre de Moraes parabenizou os mais de 123 milhões de eleitores que, segundo o ministro, ‘mostraram sabedoria e maturidade democrática, votando com segurança e paz no primeiro turno das eleições’. Para o magistrado, o registro, no último dia 2, do menor número de votos em branco e nulos das últimas cinco eleições, ‘demonstra o interesse e consciência dos brasileiros e brasileiras na escolha de seus representantes’.

(em atualização)