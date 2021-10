O modelo de plataforma e o preconceito involuntário

Subemprego. Provavelmente essa é a primeira palavra que veio a sua mente ao saber que estaríamos falando sobre o sistema de trabalho colaborativo chamado de plataforma, que é a lógica do UBER, iFood, Rappi dentre outros.

Ainda que tenhamos ficado quase dependentes deles durante a fase mais aguda das restrições relativas à pandemia, continuamos a ver no modelo uma forma de exploração do trabalhador, que o leva a exaustão e não oferece nenhuma segurança trabalhista. Estou certo? Além de considerarmos até uma poluição visual e uso invasivo dos espaços públicos, com amontoados de bicicletas e motos reunidas em torno de centros produtores de alimentos, ornadas com suas feias caixa chamativas e com seus condutores espalhados pelo chão enquanto aguardam a hora de pico.

Mas o que não vemos ou medimos ao condenar o modelo de negócio? Não estamos voltando a culpa para o ponto equivocado?

Tomando o comércio como referência, uma plataforma é um formato de geração de valor para o consumidor que se baseia na integração dos fornecedores dos produtos, com pessoas dispostas a atuar como prestadores de serviços de entrega sobre demanda para viabilizar, por meio das compras por aplicativo, que os itens sejam levados até seus destinos. A lógica sempre foi a de utilizar-se da ociosidade existente e da liberdade de participar.

Na origem do UBER por exemplo, o foco era na lógica de que o carro é um ativo caro, feito para promover o deslocamento de cinco pessoas, mas que, em geral, só faz uma viagem ou duas com o uso puramente particular e, na grande parte do tempo, ocupado por uma só pessoa. Ou seja, menos de 20% de ocupação e de 12,5% de uso se considerarmos oito horas normais de atividade. Então por que não o colocar para rodar de forma mais eficiente, dando acesso a esse ativo a pessoas que não os podia adquirir?

No modelo do comércio de produtos a ociosidade em questão não é do veículo, mas das pessoas. A opção de obter renda por meio do atendimento a chamados vindos por seus celulares a partir de plataforma, possibilitou uma ocupação que não existia, passando a, antes da pandemia, representar 17% do trabalho informal no Brasil.

Estamos falando que, antes do COVID-19 chegar ao Brasil, um número próximo a um milhão de trabalhadores. Onde eles estavam antes de optarem por participar no modelo? O que faziam?

É fácil para quem tem renda e estabilidade olhar com desdém para esta forma de trabalhar, mas você tem consciência do quanto isso impactou na nossa economia e sociedade? E se eu lhe disser que caiu o nível da violência doméstica, reduziu o feminicídio e o infanticídio, freou o avanço do craque nos centros urbanos e elevou o consumo no varejo, em especial de bens e serviços de primeira necessidade?

Quando um sistema da possibilidade de evitar que uma multidão fique abaixo da linha da pobreza, são esses os efeitos que ela gera. O que não significa que esses trabalhadores não devam ser reconhecidos e protegidos, mas apenas que não podemos fazer isso insistindo em enxergar nos que promovem os modelos vilões da atualidade.

A incapacidade de gerar ocupação da nossa economia estava aqui antes da chegada das plataformas, não estando nelas o problema. Elas, na verdade, ajudaram a diminuir; sendo, para muitos, uma ocupação mais digna do que a que tinham possibilidade antes.

O modelo ainda é novo, e as respostas regulatórias não estão claras em praticamente nenhum lugar do mundo até agora, também por ser vista de forma diferente dependendo da cultura de cada local. É mais adequada, por exemplo, em economias onde os trabalhadores já atuam no regime e lógica da remuneração por hora, como nos Estados Unidos.

Tentar encaixar a força nas previsões da CLT é um erro, pois consiste no agrupamento de leis nascidas em um outro contexto e que ainda estão presas em excesso a essa origem. Não legislar com foco na nova realidade consiste numa falha maior ainda, que só pode ser explicada pelo preconceito a atividade e a resistência ao novo.

Nosso legislativo sempre permitiu a permeabilidade da realidade a estrutura legal, adaptando seus dispositivos ao longo do tempo. Porque seria diferente agora.

Vamos pensar sério sobre esse assunto, propondo, discutindo, estressando cada ponto. Milhões de pessoas, ligadas a esse quase um Milhão de trabalhadores – filhos, esposas, país e dependentes – precisam de um apoio da sociedade, precisam da proteção e regulamentação da atividade dos seus. E somos nós, eu e vocês, que precisamos cobrar que essa resposta venha.

*Christiano Sobral é diretor executivo do Urbano Vitalino Advogados, Law Master em Direito Digital, mestre em Estratégia e especialista em marketing, finanças, economia e negócios. Advogado e administrador