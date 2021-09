O mistério dos precatórios (e sua solução)

A PEC dos Precatórios foi apresentada para atender à pretensão do Poder Executivo de assegurar espaço orçamentário para outras despesas consideradas prioritárias em ano eleitoral. Referindo-se a um meteoro que teria sido enviado por uma suposta indústria de precatórios, o Ministro da Economia aduz, ainda, que o aumento nas condenação judiciais da União derivaria de posição política de Ministros do STF a favor de credores ou de Estados opositores. Essa é a origem da referida PEC 23/2021, cuja tramitação já causou danos econômicos de toda ordem, tal como, aliás, previa o IFI. O tiro saiu pela culatra, pois a PEC incorre em inconstitucionalidades já reconhecidas pelo STF e que, fatalmente, também a fulminariam.

É preciso honestidade intelectual tanto no diagnóstico da razão do aumento no valor dos precatórios, quanto para reconhecer a existência de solução juridicamente válida e fiscalmente responsável para a questão, já anunciada pelo Vice-Presidente da Câmara, Deputado Marcelo Ramos.

O aumento no valor dos precatórios tem relação direta com o incremento da eficiência jurisdicional, da qual resultou também aumento exponencial no valor arrecadado pela Fazenda Pública. Se a União foi condenada em R$ 89 bi, o erário recebeu, só em 2019, R$ 80 bi (Relatório CNJ). A AGU registra taxa de êxito de 60% e economia obtida judicialmente de R$ 538 bilhões, só em 2020. Trata-se de “valores dos pedidos judiciais que, em virtude da atuação da AGU, foram julgados total ou parcialmente improcedentes pelo Poder Judiciário; e os valores que foram reduzidos em virtude da realização de acordos, impugnações de execuções ou representaram ganho de eficiência operacional da AGU e outros órgãos da Administração Pública Federal”.

O fato de o Judiciário ter se tornado mais célere acabou finalmente reconhecido, se não pelo Ministro, ao menos pelos representantes do Ministério da Fazenda. Os dados trazidos pela equipe econômica do Governo à CCJ confirmam o que a comunidade jurídica tem dito desde março de 2020: a eficiência da jurisdição importa em condenações e êxitos em menor tempo. Desde 2015, o número de processos baixados supera o número de processos ingressados. Só em 2019, o Judiciário recebeu 30,2 milhões de processos e baixou 35,4 milhões de casos. Houve, em relação ao ano anterior, incremento de 6,8% nos casos novos e de 11,6% nos casos solucionados, o que permitiu que o acervo de 2019 retornasse ao patamar de 2015. E o tempo tomado entre início e término de um processo judicial baixou em anos, conforme gráfico apresentado pelos representantes do Ministério da Fazenda. Isso não é um problema. Isso tem de ser celebrado.

Esse ganho de eficiência deriva de verdadeira revolução em nossa cultura judicial. Aproximamos nosso sistema de um modelo de precedentes vinculantes, garantindo não só maior agilidade na resolução de conflitos repetitivos, bem como certa uniformidade decisória. Informatizamos e digitalizamos todo o aparato jurisdicional, passamos a fazer uso massivo da inteligência artificial, à frente de várias Nações desenvolvidas. Audiências e julgamentos que antes demandavam a locomoção de advogados, servidores, julgadores, réus, testemunhas e autores, passaram, em grande parte, a se dar em ambientes virtuais. A justiça digital garantiu acesso, agilidade e otimização na alocação de recursos públicos.

Há ainda outro dado: a Justiça que julga mais, torna-se, em consequência, menos onerosa. O volume de processos tem elevação anual média de 4,7%, enquanto as despesas com o Judiciário – correspondente a 1,5% do PIB – cresceram, entre 2018 e 2019, apenas 2,2% (CNJ). O STF, por exemplo, recebeu orçamento 7,1% menor em 2020 do que em 2019, mas, ainda assim, reduziu em 16% o seu acervo. Só o painel que presta contas à sociedade do trabalho remoto prestado pelo STF no período da pandemia (de 12.03.2020 até 02.09.2021), registra mais de 136 mil decisões e a baixa de 119.411 processos. O acervo do Tribunal hoje conta com 22.766 processos. Em 2016, eram 57.995. Tempo e recursos que precisavam ser gastos com atividades manuais, voltaram-se a trabalho intelectual.

O diagnóstico correto, portanto, é que o aumento no valor dos precatórios tem causa elogiável e perseguida há anos pela sociedade: o alcance, pelo Judiciário, de grau inédito de eficiência.

O Poder Executivo, premido por suas preocupações eleitorais, pretende, no entanto, parcelar precatórios, limitar seu pagamento a 2,6% da Receita Corrente Líquida e compensar o valor que deve com o valores dos quais se diz credor. Todos esses mecanismos já foram declarados inconstitucionais pelo STF. A sociedade não tolera a perda de tempo e recursos com medidas sabidamente ilegítimas e que, se implementadas, serão levadas ao Judiciário. Isso é o que indica a curva longa de juros, o CDS, o câmbio e a inflação.

Há, no entanto, caminho para atender à necessidade de maior espaço orçamentário, sem comprometer o teto de gastos, nos exatos termos previstos na Constituição. Trata-se de PEC de autoria do Deputado Marcelo Ramos que reconhece não estar sujeita ao limite do art. 107 ADCT a despesa com o pagamento dos precatórios. Sob o ponto de vista econômico, jurídico e orçamentário-fiscal a PEC foi aplaudida por nomes representativos da nossa sociedade (Amaury Bier, Pedro Parente, Maílson da Nóbrega, Carlos Kawall, Eduardo Guarida, Daniel Goldberg, Mansueto Almeida, Armínio Fraga, Cláudio Adilson Gonzalez, Luiz Gonzaga Belluzzo, Hipólito Gadelha Remígio, Fernado Scaff, Mauro Silva, Renato Silveira, Eduardo Gouveia, entre outros).

A PEC do Vice-presidente da Câmara dos Deputados apenas reconhece o óbvio: despesas inerentes ao funcionamento do Estado não se sujeitam ao teto de gastos. É assim com as despesas da Justiça Eleitoral, por exemplo. Nunca se aventou questionar que a realização de eleições furaria o teto de gastos. O mesmo há de ser dito com relação ao pagamento daquilo que o Judiciário determinou, isto é, as condenações judiciais. As duas despesas têm a mesma natureza: são cogentes e não estão sob o controle pelo Governo Federal. Não se trata de contabilidade criativa no que toca à despesa com a realização de eleições e, da mesma forma, no que toca ao pagamento de precatórios. Uma e outra despesas se realizam periodicamente, pois assim o ordenamento jurídico-constitucional impõe, em prol da autoridade da jurisdição e da segurança jurídica. As medidas anteriores, além de invalidadas pelo Judiciário, não resolveram o tema. Desde o primeiro julgamento transmitido pela TV Justiça estamos a cuidar do tema dos precatórios. Transcorridas décadas ainda não estamos seguros de que o Estado honrará suas condenações, um retrocesso em nosso estágio civilizatório. O caminho para a superação dessa incerteza é reconhecer que os precatórios não se sujeitam ao limite do art. 107 ADCT. Tal solução, juridicamente viável e economicamente adequada, já está disponível. Cumpre ao Legislativo apreciá-la.

*Gustavo Binenbojm, professor titular da Faculdade de Direito da UERJ