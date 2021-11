‘O mínimo que meu nariz deveria fazer é sentir cheiro e respirar’, desabafa estilista após denunciar cirurgião Alan Landecker à Polícia

A Polícia Civil de São Paulo começou a ouvir os depoimentos dos ex-pacientes que prestaram queixa contra o cirurgião plástico Alan Landecker alegando terem sofrido deformações no nariz e problemas de saúde após rinoplastia. Novos boletins de ocorrência foram registrados e a polícia apura seis inquéritos instaurados. Ao todo, dez registros foram feitos no 15º Distrito Policial (DP), segundo a Polícia Civil.

A estilista e empresária Juliana Castro de Macedo, 29, decidiu fazer um boletim de ocorrência após ver os relatos de outros casos na mídia. Ela fez a primeira cirurgia com Landecker em janeiro deste ano para consertar um desvio de septo e reparar questões estéticas, teve uma infecção e precisou realizar outras quatro. Dos cinco procedimentos cirúrgicos, dois foram feitos no Hospital São Luiz do Morumbi e os outros três, na clínica do cirurgião. “Até começar a aparecer as reportagens, ele falava que nunca tinha visto isso em todo o tempo de carreira dele. Meu nariz abria completamente, eu tinha necrose e cartilagem exposta”, conta.

Foram 100 dias tomando antibióticos e seguindo o tratamento recomendado por Landecker, que Juliana diz ter seguido até o último mês de outubro. Ainda assim, continua sem olfato e sem conseguir respirar bem. “Eu perdi quase completamente meu olfato, passei isso para ele diversas vezes e ele não deu a menor bola. O mínimo que meu nariz deveria fazer é sentir cheiro e respirar“, relembra.

A assessora de imprensa Paula Oliveira, 38, uma das ex-pacientes que prestou queixa contra o cirurgião, afirma que 15 pessoas procuraram quem já havia denunciado Alan com relatos semelhantes. Um grupo no WhatsApp chamado ‘Pacientes do Alan’, que reunia, até o último dia 6, 17 ex-pacientes que afirmam ter sofrido danos decorrentes do procedimento estético, hoje conta com 26 membros.

“Ainda tem a turma de pacientes que se sentem ameaçados pelo Alan, estão ali no grupo para trocar informação e ter suporte psicológico, mas preferem não entrar na briga”, afirma a assessora. Paula fez a primeira cirurgia em dezembro de 2020 e, após os procedimentos, perdeu o olfato, não respira normalmente por uma das narinas e sofreu deformações estéticas no nariz.

No caso de Paula, um mês após a cirurgia os pontos começaram a abrir e a cartilagem do nariz caiu. No mês seguinte foi comunicada que não poderia mudar para os Estados Unidos para assumir uma vaga de emprego pois estava com infecção e precisaria passar por nova cirurgia. “Quando fiz o boletim pensei: ‘a gente vai pra luta‘. A gente tem direitos e vai lutar por eles”, relembra.

A assessora diz ter investigado as datas dos casos relacionados a infecções com pacientes do cirurgião. “Desse surto de infecção, o primeiro caso foi em junho de 2020, minha cirurgia foi em dezembro de 2020, já haviam vários casos e mesmo assim ele não comentou”, diz.

Para Paula, a omissão do cirurgião tirou o direito de os pacientes procurarem outros profissionais – e, em seu caso, de ter um plano de saúde para tratar as sequelas. “Isso fez com que a gente ficasse se culpando. Foi um ano da minha vida parado“, pontua. Ela estima que seu investimento em saúde, após as cirurgias, chegou na casa dos R$ 100 mil.

Após as denúncias, o cirurgião foi afastado de suas atividades nos hospitais Vila Nova Star, Sírio-Libanês e Israelita Albert Einstein, onde realizava cirurgias. O Ministério Público de São Paulo e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) também foram acionados para investigar os casos.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA DANIEL BIALSKI, QUE REPRESENTA O CIRURGIÃO

Quando surgiram as primeiras denúncias contra Alan Landecker, seu advogado, o criminalista Daniel Bialski, argumentou, em entrevista ao Estadão, que não existe nexo causal entre as infecções que as pessoas contraíram e a atuação do médico. “Seja antes, durante ou pós-cirúrgico, o doutor Alan e sua equipe deram toda a assistência a todos os pacientes. Essas infecções só surgiram mais de 30 dias depois por motivos alheios a qualquer tipo de conduta do doutor Alan”, afirmou Bialski.

O advogado pontuou que as pessoas que tiveram problemas e seguiram com o tratamento ‘foram corretamente tratadas e estão satisfeitas’. “Ele (Alan) não pode se responsabilizar pela eventual temeridade com que essas pessoas cuidaram de suas feridas, não cumpriram as recomendações e abandonaram o tratamento com ele”, defendeu. Apontou, também, que as bactérias encontradas são comuns em ambientes hospitalares.

Bialski ressaltou, ainda, que “nos dois inquéritos policiais que existem contra ele, não existe nenhuma prova que possa dizer que o doutor Alan errou ou agiu com imprudência” e que “a defesa, seja na esfera criminal ou civil, vai tomar providência contra todos que, de forma leviana, fizerem acusações infundadas contra ele”.