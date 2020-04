O mergulho profundo na falta de saneamento básico

LEIA TAMBÉM > Efeitos múltiplos do coronavírus

No último dia 26 de março, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o brasileiro pula e mergulha no esgoto e nada acontece com ele. Em primeiro lugar, os brasileiros são sim acometidos por diversas doenças que decorrem diretamente da falta ou da oferta precária de saneamento básico, como diarreia, hepatite, amebíase, giardíase, leptospirose, dentre outras.

Feita a breve correção acima, estamos todos hoje diante do desafio de contenção da expansão do novo coronavírus – covid-19 – no Brasil, com o objetivo principal de não se sobrecarregar o sistema de saúde e não se gerar, como consequência, o seu colapso, o que pode resultar num desastre de grandes proporções, principalmente, quanto ao número de mortes.

Nesse cenário, o saneamento básico exercerá grande papel – senão determinante – na contenção ou não da expansão da covid-19 no Brasil, principalmente, nas comunidades mais adensadas, em que o isolamento social é um verdadeiro desafio. Isso porque o saneamento básico adequado significa acesso à água limpa, que serve para a recomendada higienização das mãos pela população, bem como proteção do sistema imunológico por evitar contato direto com o esgoto a céu aberto.

Tangencialmente, a oferta do saneamento básico adequado e contínuo evita que as pessoas contraiam outras doenças, tais como aquelas citadas, que as levam a procurar o sistema de saúde, notadamente, o sistema público, o qual estará dedicado, em grande parte, ao atendimento dos pacientes que contrairão a covid-19.

Neste momento de crise, então, evidencia-se a calamitosa situação enfrentada pelo Brasil em termos de oferta de saneamento básico adequado e constante à população, principalmente, à população de baixa renda e aquela localizada em municípios mais pobres.

A falta de saneamento básico adequado poderá deixar como legado vítimas fatais, seja porque muitas pessoas não terão condições apropriadas de prevenção contra a covid-19, seja porque não poderão ser atendidas para o tratamento de outras doenças decorrentes dessa falta.

Muito embora o marco regulatório atual do saneamento básico, editado em 2007, tenha propiciado grande avanço em termos de organização, planejamento e regulação dos serviços, ele ainda não foi suficiente para garantir o aumento da oferta dos serviços de saneamento básico na velocidade e na intensidade em que a população necessita.

Nesse contexto, discute-se atualmente no Congresso Nacional o novo marco regulatório do saneamento básico, que tem como um dos seus objetivos principais ampliar a competição entre os agentes do setor, de modo que as empresas estatais e as empresas da iniciativa privada possam oferecer, em condições de igualdade, as propostas mais vantajosas para viabilizar a ampliação da oferta dos serviços de forma adequada.

O novo marco regulatório, ainda, tem o condão de minimamente uniformizar e padronizar o ambiente regulatório, para que, por um lado, haja maior segurança jurídica para atrair investidores e, por outro lado, as agências reguladoras estaduais, regionais e municipais possam exigir dos prestadores, sejam eles o próprio titular, sejam empresas estatais e privadas, metas claras de expansão de oferta e de prestação aquedada dos serviços, e aplicar as punições para o caso de não cumprimento dessas metas.

A pandemia da covid-19 escancara a premência da discussão do projeto de lei do novo marco regulatório, com os ajustes ao texto que se façam necessários e com a sua posterior aprovação pelas Casas Legislativas.

Paralelamente ao novo marco regulatório que se encontra em análise no âmbito do Congresso Nacional, os serviços de saneamento básico merecem ser tidos pelos agentes financiadores e de fomento como serviços essenciais à garantia da saúde pública, devendo ser dadas a eles a urgência e a importância que se impõem.

Por fim, cabe aos entes federados titulares dos serviços de saneamento básico tratarem esses serviços como tema prioritário em suas agendas, seja na sua prestação direta aos usuários, seja na condução apropriada dos contratos de concessão e parcerias público-privadas que mantêm.

Em suma, o tema saneamento básico deve estar, definitivamente, na ordem do dia, para que pessoas deixem de mergulhar no esgoto, tenham acesso constante a água potável e que, em eventual nova crise sanitária, sua falta não seja tida novamente como um dos fatores prejudiciais à prevenção da população.

*Mariana Campos de Souza, mestre em Direito dos Negócios pela FGV-SP, sócia da área de Infraestrutura do escritório Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados