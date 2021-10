O mercado nervosinho

As relações entre economia e política são íntimas e, quase sempre, complexas em seus desdobramentos.

O candidato Jair Bolsonaro apresentou-se, ao eleitorado, com o rótulo de liberal. Rótulo? Sim, isso mesmo. Em sua trajetória parlamentar, como deputado, Bolsonaro sempre foi corporativista, intervencionista e estatizante. Mas, nas eleições e no início do Governo, Paulo Guedes afiançou a conversão do então candidato às teses e ideias liberais, bem como a busca por reformas (Administrativa e Tributária, por exemplo) e a manutenção da responsabilidade fiscal e do teto dos gastos.

Nos últimos dias, a situação desta relação entre economia e política apresentou um capítulo de tensão. Em 2022, haverá, novamente, eleições. Políticos gostam – e muito – de gastar em ano eleitoral, especialmente, quando o gasto é revertido em melhora de sua aprovação e, com isso, facilidades na campanha, agradando setores da sociedade. As notícias oriundas do Planalto deixaram o mercado atiçado, para dizer o mínimo. O Governo Bolsonaro quer turbinar o Bolsa Família, mudando, obviamente, de nome para consolidar uma marca própria. Além disso, foram anunciados auxílios para os caminhoneiros, que ameaçavam o Governo com uma grande paralisação.

Assim, no campo político foram trazidas ao público as novas medidas que implicam em gastos, contudo, sem a indicação da origem das receitas, ou seja, de onde sairá o dinheiro. Some-se a isso o fato de que, em 21 de outubro, membros da equipe econômica de Paulo Guedes debandaram e, segundo se noticia, por conta da guinada populista da política econômica, que põem em risco os já aludidos do teto dos gastos e a responsabilidade fiscal e, por isso, a própria estabilidade da economia. Desta forma, a política emite sinais e a economia os capta e avalia: são positivos ou negativos? As últimas sinalizações foram assaz negativas e, mais uma vez, Paulo Guedes, outrora superministro, cala-se diante da vontade política e eleitoral de seu presidente e das pressões do Centrão (que também querem gastar como se não houvesse amanhã).

Em sua live semanal, Bolsonaro afirmou que Guedes fica e que o “mercado fica nervosinho” com criação de despesas que podem ameaçar o teto de gastos. Em verdade, o mercado nervosinho consubstancia-se numa crise de confiança, cuja pergunta é e será em 2022: onde está o liberalismo, a responsabilidade fiscal e as reformas tão prometidas e ainda não entregues?

*Rodrigo Augusto Prando é professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp