‘O martelo não foi batido’, afirma ministro da Justiça em meio à inquietação da PF com 5% anunciados por Bolsonaro No Twitter, Anderson Torres busca ganhar tempo e esvaziar irritação de agentes e delegados federais que acenam com maratona de atos e protestos contra o 'descumprimento do compromisso público do presidente' ao não promover a reestruturação de carreiras da corporação