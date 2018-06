Em seu último comício antes de se entregar à Lava Jato, neste sábado, 7, o ex-presidente Lula ressaltou falta de um habeas corpus para Marcelo Odebrecht. Inconformado com o que chamou de sua possível ‘prisão preventiva’, o ex-presidente evocou a situação do empreiteiro e do seu companheiro de partido, João Vaccari Neto. “Eles (a Lava Jato) tentaram me prender por obstrução de justiça. Não deu certo. Eles agora querem me pegar numa prisão preventiva.”

O petista disse que ‘se fosse bandido, ficaria calado’ no lugar de se pronunciar e pedir ‘as provas’. Ele, no entanto, questionou a situação de Vaccari, preso preventivamente desde abril de 2015 na Lava Jato, e citou seu delator, Marcelo Odebrecht, que foi capturado em junho de 2015 e em dezembro de 2017 passou para regime de prisão domiciliar.

Odebrecht pagou multa de R$ 73,3 milhões e cumpre pena em regime domiciliar, conforme seu acordo de delação premiada com a Justiça.

Odebrecht é um dos 77 delatores da empreiteira que confessaram supostos repasses ilícitos a 415 políticos e 215 partidos.

Em depoimentos, o empresário disse ter pago propinas ao ex-presidente na forma de contratos com seu sobrinho em Angola, no sítio em Atibaia, no imóvel onde supostamente seria sediado o Instituto Lula e até mesmo no imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Também entregou documentos, e-mails e registros de pagamentos supostamente em benefício do petista.

“O Vaccari está preso há dois anos. O Marcelo Odebrecht gastou 400 milhões e não teve habeas corpus!”, afirmou Lula no comício.