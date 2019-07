Dario Messer, o ‘doleiro dos doleiros’, foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um flat, em São Paulo. Foragido desde 2018, quando foi deflagrada a Operação Câmbio, desligo, braço da Lava Jato no Rio, ele foi detido nesta quarta, 31. O mandado de buscas no endereço foi expedido pelo juiz federal da 7ª Vara Criminal do Rio, Marcelo Bretas.