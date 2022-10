O Lugar, de Annie Ernaux, novo prêmio Nobel

Que lugar é esse, de que fala Annie Ernaux, a escritora francesa que acaba de ganhar o prêmio Nobel e que confirmou presença na Flip? O Lugar, publicado pela editora Fósforo, como as outras obras da

autora, é a um tempo o lugar do pai, o espaço da infância, e o ponto de partida para a vida madura, com a alegria da partida e as angústias da separação.

Logo depois de aprovada como professora, a narradora vive e conta a morte do pai, dono de um café-mercearia em Y…, pequena cidade da Normandia. “Foi em um domingo, no começo da tarde.” A esse

curto parágrafo, segue-se a descrição crua de toda a circunstância, a preparação do corpo, as visitas, a missa, o funeral. Não havia lugar para “lágrimas, silêncio e dignidade”, comportamento que se espera

em “um meio elegante”, pois a mãe não podia perder clientes, só fechou a loja na hora do enterro.

O eixo da narrativa é o contraste entre a vida modesta da família da narradora e o modo de vida burguês e urbano a que ela ascendeu. Os fatos ilustram bem a diferença. O marido, formado em ciência política e funcionário da administração, chega bronzeado, “com certo mal-estar por um luto que não era seu”. E dormem na única cama de casal, aquela onde o pai havia morrido.

O embate da autora com a escrita é tão importante quanto os acontecimentos que relata. Ernaux tentou escrever um romance com o pai como personagem, mas achou descabido adotar um ponto de

vista artístico, ou mesmo sentimental, “para contar a história de uma vida regida pela necessidade”. Sua linguagem é direta, ela opta por uma “escrita neutra’, a mesma que usava “em outros tempos nas

cartas que enviava aos meus pais, contando as novidades”.

A relação com o pai, ou com a mãe, e a separação acarretada pela entrada na vida adulta, são um tema crucial para todo ser humano. O artista plástico Christian Boltansky, já falecido, revelou em uma

entrevista de 2003 que só dois anos antes pudera colocar numa obra a foto do pai e da mãe: “Antes, eu não teria jamais ousado. A arte é uma longa psicanálise selvagem.” [1]

Annie Ernaux define sua escrita como auto-sócio-biográfica. Na primeira palestra que fez em sua cidade de origem, em 2012, explica que “Yvetot é o material da memória, transformado pela escrita em alguma coisa de mais geral”. É o lugar “da minha memória mais essencial, a dos meus anos de infância e de formação” [2].

O pai tinha medo de fazer a filha passar vergonha com sua fala e seus modos, mas era orgulhoso: “Os livros e a música são bons para você. Eu não preciso de nada disso para viver”. Na verdade, o casal

se orgulhava da filha, e usou suas economias para ajudá-la ao se casar, numa “generosidade infinita” a compensar a distância de mundos. Pai e filha brigavam à mesa, o que não é incomum: “Talvez

eu escreva porque já não tínhamos mais nada para dizer um ao outro”.

Bem no fundo, diz Ernaux, a questão é “como, ao escrever, não trair o mundo do qual se sai?” [3] Ao descrever a tensão entre a língua literária que adota, a “escrita do inimigo”, e a linguagem popular de

sua infância, a “língua dos dominados”, de que ao mesmo tempo tinha vergonha e apego, ela se vê como uma “trânsfuga de classe”. Talvez daí a epígrafe emprestada de Jean Genet: “escrever é o último recurso quando se traiu”.

Apollinaire, num poema, reduziu a questão: “É preciso viajar longe, amando a casa.” [4] Citada de cabeça por Cortazar em entrevistas, a frase mudou um pouco: “É preciso estar longe para amar a sua

casa”. [5]

A narrativa de Ernaux reverbera em nós pela escrita objetiva e delicada, mas também pela tradução de conflitos que, cada um de nós à sua maneira, tem que enfrentar. A literatura, muito além da psicanálise e da sociologia, é a grande linguagem que, ao nos encantar, nos aproxima do essencial da experiência humana e de nós mesmos.

Annie Ernaux, O Lugar, 2021, Editora Fósforo, 72 páginas.

*Resenha de Eduardo Muylaert, advogado, presidente do novo Observatório do Estado de Direito, da Federação dos Advogados de Língua Portuguesa (FALP)

