Qual é o limite da ambição do ser humano? Esta pergunta é direcionada às pessoas que conseguem (provavelmente boa parte dos leitores deste texto), de uma forma ou de outra, acumular algum patrimônio ao longo da vida. Infelizmente, uma parte significativa da população mundial, especialmente nos países do hemisfério sul, entre eles o Brasil, tem como ambição não mais do que fazer duas refeições por dia.

Estou passando uns tempos em Toronto, no Canadá, país com altíssima qualidade de vida e muito rico. Outro dia, visitei um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Trata-se da Casa Loma, uma construção no estilo gótico-vitoriano datada de 1913. São 6 mil metros quadrados distribuídos em 98 aposentos de muito luxo e ostentação. Para se ter uma referência, com os recursos gastos na construção da casa (ou melhor, do palacete), dadas a sua dimensão e suntuosidade, seria possível fazer 1.500 apartamentos populares de dois dormitórios. O suficiente para abrigar mais de 5.000 pessoas. Vale destacar que na Casa Loma viviam apenas Henry e Mary Pellat e o único filho (além dos empregados, é claro).

Pellat era um financista canadense que fez fortuna no final do século dezenove com a exploração das minas de cobalto, linhas de trem, fábrica de aviões e, principalmente, hidrelétricas. Ele foi o responsável por eletrificar as ruas de Toronto com energia das cataratas do Niágara (Niagara falls). A ostentação na badalada Casa Loma era tanta que acabou gerando um efeito nefasto contra ele e sua familia. Um influente legislador da época iniciou uma campanha contra os grandes industriais do Canadá, representados por Pellat. Tal campanha ganhou corpo e culminou com a proclamação da estatização das hidrelétricas do Niágara. A sua indústria de aviões também foi alvo da campanha e desapropriada para servir aos esforços do país na primeira guerra mundial. A partir daí, os negócios de Pellat entraram numa espiral negativa e, em poucos anos, estava falido. Ele, sua mulher e filho não chegaram a completar dez anos no seu palacete. Pellat terminou a vida morando de favor na casa do seu ex-motorista.

A derrocada surpreendente de Pellat me fez refletir sobre os limites da ambição humana. Porque Pellat precisava de tantos luxos? Porque muitos ambicionam acumular mais do que o necessário para viver uma aposentadoria confortável? Porque abrem mão do tempo com a família e os amigos, que lhe proporcionariam muito mais prazer e felicidade? As respostas serão do tipo: não posso parar, pois o trabalho me mantém vivo; gero muitos empregos; tenho que pensar nos meus filhos; entre tantos outros motivos. Eu, particularmente, não vejo nada necessariamente de errado nisso. Cada um faz da vida o que bem entender. Porém, penso ser fundamental sempre levar em consideração duas importantes premissas. A noção clara de que uma das poucas coisas que o dinheiro não poderá comprar é o tempo. E, por fim, algo muito importante, mas pouco praticado no Brasil: a filantropia. Que parte desta riqueza gerada “em excesso” ajude a transformar a vida de outras pessoas. Que seja utilizada para fazer o bem.

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador www.mbinitiative.org