O julgamento de civis pela Justiça Militar em tempos de paz

Chegou ao Supremo Tribunal Federal um tema muito relevante para julgamento: a possibilidade de um civil ser julgado pela Justiça Militar em tempos de paz. Em síntese, discute-se a necessidade de delimitar a atuação da Justiça castrense no julgamento de civis em situações de normalidade, sem guerras ou ameaças à segurança do país. Nossa Corte máxima decidirá se manteremos mais essa herança do autoritarismo, que prevaleceu entre 1964 e 1985, ou se daremos mais um passo no sentido da plena democracia.

O cerne da questão não é mera filigrana jurídica, expressão da moda entre aqueles que são contra os preceitos democráticos. O tema envolve a transição definitiva de um regime autoritário para um sistema liberal capitaneado pela Constituição Federal de 1988. Felizmente, não vivemos mais sob o manto de um Estado ditatorial, que faz uso do sistema de justiça para manter os privilégios de uma casta privilegiada. A atual Carta Magna instituiu a pessoa humana como objeto central do Estado e, portanto, é a partir desse conceito que as leis devem ser interpretadas.

Além do Código Penal (CP), de 1941, cuja Parte Geral foi reformada em 1984, temos um Código Penal Militar (CPM), que define o tratamento dispensado aos crimes militares. Em seu art. 9.o, define como crime militar, em tempos de paz, dentre outros, qualquer atentado praticado por civis contra as instituições militares. Aqui, deve-se ter em mente que não estamos a falar de terrorismo ou algo semelhante, e sim de qualquer conduta que possa trazer algum prejuízo nessa seara. Por exemplo, quando alguém é acusado de vender produto superfaturado às Forças Armadas, poderá responder perante a Justiça Militar, com o procedimento próprio do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Essa prática é totalmente incompatível com a Constituição Federal de 1988. O CPM e o CPPM são diplomas legais de 1969, que não passaram pelo processo legislativo democrático, com votações nas duas casas, Câmara e Senado. São decretos-leis editados e promulgados diretamente pelo Poder Executivo, em procedimento típico de ditaduras. Não estamos mais num Estado de exceção, em que tudo vale para preservar o poder, inclusive a força institucional desmedida.

A Justiça Militar deve ser excepcional, principalmente em tempos de paz. Não havendo guerra ou qualquer tipo de ameaça à segurança interna ou externa, o civil só pode ser processado e julgado perante a Justiça Comum. O limite deve ser muito claro para preservar os ditames democráticos: crimes militares só podem ser atribuídos a civis em tempos de guerra. Os militares, sim, estão submetidos a regime diferenciado e, portanto, sujeitos a julgamento por um ramo próprio do Poder Judiciário. O fundamento da Justiça especializada, nesse caso, é a manutenção do regime baseado na disciplina e na hierarquia, próprio dos militares e não aplicável aos civis.

O conceito de crime militar, por conseguinte, deve ser interpretado restritivamente, de modo a excluir os civis em tempos de paz. Como bem colocado pela Procuradoria-Geral da República, “em regime de normalidade institucional, a competência da Justiça Militar é excepcional pra o julgamento de civis”. Em outras palavras, o julgamento de civis por juízes militares representa uma afronta ao denominado princípio do juiz natural, reconhecido e exigido pela Constituição Federal e pela Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. Ressalta-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já determinou, no caso Palamara x Chile, que houvesse a delimitação da competência da Justiça Militar daquele país para coibir abusos.

Em acréscimo, ao utilizar o Código de Processo Penal Militar, retira-se do acusado parte de seu direito à ampla defesa, pois ali não há a resposta à acusação, prevista no Código de Processo Penal dos civis. Existe um desequilíbrio entre os tratamentos dispensados nos dois códigos, o que é inaceitável numa democracia. O uso excessivo da Justiça Militar é manifestação de autoritarismo, incompatível com o Estado democrático de Direito inaugurado pela Constituição Federal de 1988. Numa democracia, cada instituição deve cuidar de seu espaço, devidamente estipulado, sem invadir os demais.

*João Paulo Martinelli, advogado, Mestre e Doutor em Direito Penal pela USP, com pós-doutoramento pela Universidade de Coimbra, e professor do IBMEC-SP