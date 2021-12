Quase 40 ministros de tribunais superiores, professores, economistas, promotores, jornalistas e juristas relatam em um livro de 352 páginas as características e o funcionamento do Poder Judiciário, sua importância e seus desafios. Entitulada O Judiciário do nosso tempo, a obra se debruça sobre as mudanças no sistema de Justiça ocorridas nos últimos 20 anos, um dos períodos da história em que o Judiciário foi mais demandado pela população.

Entre os temas abordados no livro estão a transparência nas atividades dos órgãos jurídicos, o encarceramento em massa, o papel fundamental da Defensoria Pública, o poder investigativo do Ministério Público, os desafios para um Judiciário mais inclusivo, a rotina das Varas da Infância e Adolescência, a liberdade de expressão, a confiança na justiça como pilar para a democracia, entre outros.

O livro é composto por textos de ministros do Supremo Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso; de ex- integrantes da corte máxima, como Nelson Jobim e Ayres Britto; do ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão; de importantes nomes da advocacia, entre eles o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Felipe Santa Cruz, além de Joaquim Falcão, Alberto Toron, Pierpaolo Bottini, Dora Cavalcanti, Sebastião Tojal, Igor Tamasauskas; da cientísta política Maria Tereza Sadek; do promotor José Carlos Cosenzo; do defensor público Renato de Vitto; do juiz Daniel Vianna Vargas; e de juristas como Ives Gandra Martins Filho e Daniel Sarmento.

Além deles, assinam os textos compilados na obra Pedro Paulo Lourival Carriello, Grace Mendonça, Pedro Freitas, Antonio Fernando de Souza, Adriana Cruz, Antonio Claudio Ferreira Netto, Gustavo Binenbojm, Iberê de Castro Dias, Andréa Pachá, Felipe Recondo, Heraldo Pereira, Marcos Lisboa, Luciana Yeung, Paulo de Azevedo, Márcio Chaer, Sergio Renault, Raquel Kichfy, Sônia Rao, e Roberto Irineu Marinho.

O libro é organizado por Maria Tereza Sadek, Pierpaolo Bottini, Raquel Khichfy e Sergio Renault. “A obra é uma homenagem e um convite a todos os brasileiros que desejam uma nova forma de compreender o sistema judicial brasileiro e traduz também os motivos pelos quais o Judiciário é uma peça fundamental para a consolidação e o aprimoramento da nossa democracia”, dizem os autores.