O Judiciário, com o decisionismo judicial, tem sua parcela de culpa na crise institucional

Nos últimos meses a pauta dos noticiários foram os atos antidemocráticos praticados pelo presidente da República e seus seguidores, que culminaram com a fatídica manifestação ocorrida no último dia 7 de setembro.

O presidente da República, para seus adeptos, seria um autêntico líder revolucionário que atua contra o sistema “corrupto, imoral e comunista” que assola o Brasil. Quer dizer, os bolsonaristas clamam por uma revolução a favor da “família tradicional”, da moral e dos bons costumes, sem saber explicar o verdadeiro significado que estas palavras têm no mundo hodierno ou globalizado.

O discurso que vinha sendo feito pelo presidente da República soava para seus seguidores como uma ruptura com o passado político/institucional do País para transformar os costumes, o Direito, a democracia, a economia etc.

Se analisarmos a concepção literal da palavra revolução, temos que se trata de um movimento circular, que promove um retorno da sociedade a seu ponto de partida. E, em relação ao pensamento do líder bolsonarista, o conceito de revolução esconde o perigo desta ruptura institucional eventualmente proposta pelo presidente da República:

O passado político do presidente da República é reacionário, retrógrado, fruto da velha política ou de tudo aquilo que seus seguidores, em tese, querem extirpar do País.

Portanto, a “revolução” perseguida pelo bolsonarismo é demagoga e retrógrada, um verdadeiro retrocesso, perdoem-me a redundância, mas que é necessária, pois ela jamais pode ser considerada prospectiva para promover mudanças no campo dos costumes, direitos, democracia, economia etc.

De certo modo, às vezes voltar para o passado, revolucionar, paradoxalmente seria melhor do que romper com ele. No caso do bolsonarismo não se dará um passo para trás para avançar dois ou mais. Na verdade, a “revolução” apregoada pelo bolsonarismo seria um retrocesso atroz, que esvaziaria todas as conquistas sociais adquiridas pela sociedade brasileira historicamente.

Para refundar a sociedade brasileira, primeiro é preciso retirar o véu da hipocrisia e da ambiguidade.

Inquestionável que o Brasil passa por uma grave crise institucional, que, diga-se de passagem, não foi iniciada pelo atual presidente da República, embora incendiada por ele.

Não podemos nos esquecer que, em 16.12.2016, o presidente do Senado da época, apoiado por sua Mesa Diretora, se recusou a cumprir uma ordem judicial, ainda que inconstitucional, advinda monocraticamente de um ministro do STF. A sedição do presidente do Senado não abriu calorosos debates sobre seu impeachment, tal como ocorreu agora com a declaração do presidente da República em 7 de setembro, quando ele disse que, daquele dia em diante, não iria mais cumprir ordem judicial de determinado ministro do Supremo Tribunal Federal.

Outro mau exemplo de rebelião institucional à República: no procedimento de impeachment da presidente Dilma, uma vez estabelecido pelo Senado Federal, segundo o qual ela teria praticado “pedaladas” fiscais e, portanto, crime de responsabilidade, o ministro do Supremo que presidia o julgamento declinou de sua isenção e interferiu diretamente na aplicação da pena pelos senadores e manteve os direitos políticos da presidente Dilma. Nada fora dito sobre isso.

Mais um exemplo: em 2014 um ministro do Supremo deferiu liminar para que se pagasse auxílio-moradia a todos os magistrados da Federação. Em um ato de honestidade extrema, um presidente de um dos tribunais da Federação afirmou que o referido auxílio era para o “juiz comprar terno em Miami”.

Tal decisão produziu efeitos e nunca foi colocada em plenário para ser ratificada ou não, pois o ministro prolator da decisão monocrática tinha plena ciência de que seria vencido pelo colegiado, tendo como consequência a devolução dos valores recebidos indevidamente por todos os juízes ao erário. O que aconteceu? O ministro-relator, num gesto antidemocrático, “sentou” (linguajar utilizado por advogados na prática forense) no processo até 2018, quando o presidente da República sancionou um reajuste de 16,3% dos salários dos ministros do STF, fato esse que provocou efeito cascata em todos os tribunais do País.

Fato curioso que a liminar concessiva do auxílio-moradia foi revogada – mediante uma “pedalada” jurídica camuflada num acordo –, sem passar pelo crivo do colegiado do Supremo. Outro fato é, uma vez revogada a liminar, seus efeitos seriam retroativos, logo, os valores recebidos pelos juízes deveriam ser devolvidos ao erário. Isso não ocorreu, pois a revogação da liminar adveio de um acordo entre as instituições para o reajuste salarial dos ministros do supremo. Enquanto isso, o erário teve um prejuízo com os pagamentos do auxílio-moradia de algo em torno de bilhões de reais.

A propósito, o projeto de lei que tramita no Senado Federal para barrar os supersalários no funcionalismo público, segundo o site “O Antagonista”, está parado na referida casa legislativa e vem sofrendo pressão da cúpula do Judiciário. Uma das justificativas dos juízes para manter suas regalias está na sua competência legislativa para reformar a Lei Orgânica da Magistratura e, com isso, evitar que o projeto supra acabe com os penduricalhos dos magistrados. Aí vem a pergunta: eventual reforma da Lei Orgânica da Magistratura feita pelo próprio Judiciário, no tocante aos supersalários, vai barrar ou vai “legalizá-los”?

Não podemos nos esquecer do vaivém sobre a questão da presunção de inocência, onde o Direito foi abandonado e a decisão sobre o tema foi puramente política, embora desta vez a política tenha dado razão ao Direito.

Por tudo isso, inequívoco afirmar que o Poder Judiciário, por conta de sua conduta antirrepublicana, do decisionismo e pelo ativismo judicial, tem sua parcela de culpa na crise institucional que hoje vivemos.

Nos parágrafos anteriores abordamos a questão antirrepublicana do Judiciário, agora falaremos um pouco do decisionismo, que também contribui muito com a insatisfação da sociedade com referido Poder da República.

O juiz decisionista, consciente ou não, age sob a ética de Nicômaco, com justificativa de sua atuação contrária ao ordenamento jurídico estar voltada para o bem. Efeito colateral desta conduta é não pensar nas consequências ou efeitos colaterais de suas decisões, esquecendo que sua atuação jurisdicional repercutirá não só na vida das partes litigantes, como também em toda sociedade.

O juiz decisionista não se importa com seu próprio sofrimento em ter que decidir sobre o direito de alguém (vida, liberdade, patrimônio etc.), ele também ignora o sofrimento alheio. Ele quer decidir de acordo com aquilo que pensa (como se verifica na jurisprudência do STJ nº Ag em EREsp 279.889) e não conforme o ordenamento jurídico vigente.

Daí surgem duas indagações: estamos ou não em um estado democrático de direito? Além disso, dá para acreditar no Direito ou, para aqueles que acreditam na Justiça, no Poder Judiciário?

Condutas como acima descritas fizeram com que o Poder Judiciário perdesse sua autoridade por ignorar o princípio democrático e a sua dispersão ao vínculo constitucional e/ou legal por adotar e acreditar que suas decisões judiciais devam ser conforme aquilo que ele, juiz, pensa, e não conforme o ordenamento jurídico. Há também um sentimento de que suas decisões vincularão gerações futuras por meio de julgados obrigatórios.

Esqueceram o juiz decisionista e o Poder Judiciário que cada época e cada geração, nas palavras de Holmes, devem ter para si mesmas a mesmíssima liberdade de escolha que tiveram as épocas e gerações que lhes precederam. Por outras palavras, ao juiz não lhe é permitido violar o Direito.

A crítica ao decisionismo não tem viés justificador do retorno do “juiz boca da lei”, tem por escopo alertar que essa perniciosa prática jurisdicional coloca em risco a democracia participativa e/ou representativa. O decisionismo representa o viés autoritário persistente em fragilizar certas democracias, como a brasileira.

O tratamento constitucional dado pelas instituições brasileiras, sobretudo pelo setor decisionista do Poder Judiciário, faz da Constituição Federal uma miragem de mudança social, totalmente distinta do contrato com a promessa de mudança social.

Na Constituição Federal o Direito atua como sendo seu fundamento. E, no campo político, como um instrumento. A carta constitucional promove a ligação entre política e direito.

Significa dizer que as soluções dos problemas sociais pelo Direito têm uma consequência diversa daquela promovida pela política, que dá ensejo a uma transferência mútua que tutela os cidadãos em relação aos interesses do Estado. Exemplo: quando o SUS funciona bem não há que se socorrer ao Poder Judiciário. Por outro lado, se funciona mal significa que a assistência à saúde é deficitária e, portanto, o cidadão deve se socorrer do Poder Judiciário.

Ultimamente, o que temos visto é o acionamento do Judiciário para fins políticos com escopo de dar uma “pedalada” na democracia participativa, com sua aquiescência tácita, pois esta conduta é combustível para o solipsismo judicial, consequentemente, meio para o decisionismo se expandir. Exemplo: um projeto de política pública aprovado por maioria no Legislativo ser objeto de ação judicial pelo grupo político vencido nas ideias e nos debates parlamentares que, em vez de aceitar a derrota democraticamente, aciona o Judiciário. Este, tacitamente, entra no jogo antidemocrático por meio do decisionismo.

Na relação política e direito surgiu uma prática perniciosa, como ocorreu na elaboração, promulgação e sancionamento da Lei 13.105/2015, o Código de Processo Civil, que, no período de vacatio legis, o Judiciário, administrativamente, produziu enunciados “legislativos”, camuflados de doutrinários, como padrão interpretativo de alguma de suas regras.

A lei é fruto da vontade popular, pois fora elaborada por seus representantes no Poder Legislativo. O apogeu democrático da lei é sua incidência na sociedade, pois, se funcionar bem, seu reparo judicial ficará dispensável. Entretanto, enunciados administrativos produzidos pela cúpula do Judiciário antes da lei sancionada produzir efeitos tolhe a sociedade de experimentar suas próprias escolhas.

Por outras palavras, os enunciados administrativos produzidos pelo Judiciário sobre uma lei é substituir a vontade popular pelo decisionismo, ou, como diz Lenio Luiz Streck, é colocar o boi na frente da carroça.

O Direito produzido pelos juízes é aquele resultante das jurisprudências elaboradas pelos tribunais. Nada mais é que o Direito oriundo da vivência da norma na sociedade (o Direito vivo).

No Brasil de hoje não há harmonia entre os Poderes, notadamente entre o Judiciário e o Legislativo. A ausência de interação da política com o Direito inviabiliza estabelecer limites entre as instituições, fato esse que tem sido a principal causa do descrédito dos cidadãos com as instituições públicas.

Nesta senda, o colapso institucional por que tem passado o Brasil tem sua origem também no exagerado protagonismo judicial e no decisionismo, pois o juiz, inconsciente ou não, procura solucionar os problemas sociais que lhe são trazidos fora do Direito e invadindo a seara política.

Diferentemente do que pensam alguns de seus membros, o Poder Judiciário não é uma clarividência iluminista frente às mazelas morais dos outros Poderes, sobretudo do Legislativo.

Certamente que a judicialização que reina no Brasil faz do juiz um protagonista natural das contendas sociais, mas há que se resistir aos flancos não legitimados pela democracia, sob pena de transformar o Poder Judiciário num eclipse do horizonte edificado pelo estado democrático de direito.

Por essas e outras que a sedição de setores decisionistas do Poder Judiciário tem sua parcela de culpa no caos institucional que reina no País. Muitas vezes, diversas labaredas foram tratadas com combustível ateados pelos decisionistas. Agora que o País é governado por um incendiário, todo cuidado é pouco.

Em suma, as constantes manifestações antidemocráticas que têm ocorrido nos últimos tempos certamente foram alavancadas e incendiadas pelo presidente da República com escopos golpista! Tirando esta tendência golpista, elas servem de alerta para os membros do Judiciário (principal foco das reclamações) repensarem condutas ativistas, solipsistas e decisionistas.

Não se faz democracia com o fechamento das instituições, notadamente do Poder Judiciário, tampouco pedir a retirada à força dos ministros do STF por suas decisões. Entretanto, sabe-se muito bem que no Direito não há um método de interpretação capaz de chegar a uma única resposta correta, mas, sim, a uma resposta possível. Do mesmo modo, é legítimo e de conhecimento de todos que o juiz dispõe de uma liberdade criadora voluntária, mas que é limitada e orientada pelo ordenamento jurídico, jamais pela consciência do juiz.

*Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro, doutorando em Direito Público na Unisinos sob orientação de Lenio Luiz Streck. Mestre em Direito Processual Civil na PUC/SP. Especialista em Direito Civil, Direito Contratual Empresarial pela Escola Paulista de Direito (EPD). Professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor da Faculdade Santa Rita de Cassia. Professor convidado da Corporación Universitaria Remington – Medellin Colombia. Professor convidado no curso de Pós-Graduação da Escola Superior da Procuradoria-Geral da União e da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Membro do Instituto Panamericano de Direito Processual. Membro do CEAPRO e do Centro Latinoamericano de Investigaciones de Derecho Procesal – CLIDEPRO. Diretor responsável da Lualri Editora. Advogado em São Paulo