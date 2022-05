O IRPF e o direito à moradia

No final desse mês de maio, 31 milhões de brasileiros irão acertar suas contas com o leão. Esse ritual nos resgata, ano após ano, a reflexão sobre a carga tributária, a informalidade, a prestação de serviços públicos e nossos custos com despesas de saúde e educação. Segundo o Sindifisco Nacional, a defasagem na tabela do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) atingiu um pico na série histórica iniciada em 1996, com o recorde de 24%. Na prática, isso faz com que o contribuinte pague mais imposto a cada ano – e consequentemente tenha menos recursos destinados a gastos essenciais, como por exemplo, moradia. O atual modelo de gestão do IRPF pode ser lapidado para facilitar o acesso à moradia a milhares de brasileiros.

O cenário econômico de juros mais altos neste ano de 2022, e provavelmente ainda em 2023, deve afastar os consumidores de financiamentos imobiliários e empurrá-los ao mercado de aluguel por mais um tempo. De acordo com o Núcleo de Desenvolvimento de Negócios Imobiliários da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a cada reajuste de 2,5% na Selic, há o aumento de 1 ponto percentual no custo do financiamento total dos imóveis. Cada ponto percentual inviabiliza a aquisição do bem para aproximadamente um milhão de famílias no país. Dessa forma, visto que a taxa Selic teve uma alta de 9 pontos percentuais, o aumento nos juros inviabilizou a casa própria para 3,6 milhões de famílias brasileiras nos últimos 12 meses.

Por outro lado, estamos vivenciando um cenário de arrecadação e carga tributária recorde no país. Por isso, é necessário começar a corrigir o problema do custo do acesso à moradia com uma solução fiscalmente responsável e de médio e longo prazo.

Nesse sentido, é que apresentei no Senado um projeto de lei (PL 709/22) propondo a alteração da legislação do IRPF em três pontos. Em primeiro lugar, cria-se um benefício para os proprietários que alugam os seus imóveis. Durante cinco anos, entre os exercícios de 2023 a 2027, esses proprietários terão direito a uma isenção parcial de 75% sobre os valores recebidos a título de locação de imóvel residencial. Isso significa que o IRPF não incidirá sobre um percentual importante desses rendimentos, diminuindo o imposto devido.

Em seguida, visando beneficiar também os locatários, o PL determina que os valores gastos na locação de imóveis residenciais poderão ser deduzidos da base de cálculo do IRPF do inquilino, pelo mesmo período. Ou seja, o projeto beneficia tanto locadores quanto locatários.

Por fim, para incentivar a regularização do processo, o projeto também determina que as multas relativas à falta de pagamento ou recolhimento de IRPF, à falta de declaração, ou seu preenchimento inexato, serão aplicadas em dobro quando envolverem renda decorrente da locação de imóvel residencial.

Tais medidas buscam alcançar dois objetivos: mitigar de alguma forma os duros efeitos que a pandemia do novo coronavírus teve sobre o setor imobiliário e sobre a renda de locadores e locatários, bem como os efeitos que virão de seu impacto mais duradouro sobre o cenário econômico brasileiro; e, mais diretamente, atacar a extrema informalidade do mercado imobiliário brasileiro, criando incentivos significativos para que locadores e locatários declarem suas obrigações perante a Receita Federal.

Sem procurar definir prioridades ou temas que devessem constar das plataformas eleitorais de partidos ou candidatos, convido todos a refletirem sobre os desafios de acesso à moradia. Os obstáculos são enormes, mas também são os instrumentos de que dispomos para enfrentá-los. Se houver suficiente vontade política, competência econômica, compaixão social e disponibilidade de incorrer em pesados esforços, inclusive sacrificando satisfações presentes para colher frutos futuros, poderemos superá-los, juntos, para benefício de todos. É o que proponho com esse projeto.

*Alexandre Silveira, senador da República, é delegado de polícia, presidente do PSD/MG e secretário-geral do PSD nacional