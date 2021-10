O impacto do ‘confortável’ do home office na saúde dos trabalhadores

Em um movimento crescente há alguns anos, as empresas ao redor do mundo têm olhado com mais carinho para as soluções em qualidade de vida empresarial e a criação de ambientes seguros e saudáveis para o bem estar dos colaboradores. É inegável que os contratantes perceberam que quanto mais saudável, confortável, receptivo e integrador o espaço corporativo, maiores e melhores os resultados obtidos, conseguindo extrair o máximo em produtividade dos funcionários com a preservação do seu bem estar físico e mental.

Ainda que já tenhamos evidências e estudos que comprovam a eficácia dessas ações nos ambientes de trabalho, encontramos instituições que ainda resistem a esse tipo de “ações preventivas em saúde e segurança”. Conseguimos entender essa resistência quando analisamos friamente apenas os números de uma empresa (como se toda ela fosse unicamente um setor contábil) e chegamos à conclusão que para se obter tais resultados, necessita-se de um investimento em ações e treinamentos em segurança e saúde preventivas. Nesse caso, qualquer aporte econômico nessa direção configuraria um aumento de despesa indesejado para a empresa, dificultando a implantação de tais atividades.

Ainda sim, as áreas de Recursos Humanos (RH), Saúde e Segurança do Trabalho das empresas, já cientes da relação “saúde e segurança x produtividade”, têm cada vez mais se preocupado com atividades oferecidas aos seus colaboradores, colocando as instituições que encaram tais práticas como apenas mais uma despesa contábil no fim da fila na preferência da sociedade, dos parceiros comerciais, dos colaboradores e nas classificações de “qualidade total e certificados de excelência” tão necessárias em um mercado competitivo, como o atual.

E assim vínhamos até que a pandemia do coronavírus alterou abruptamente uma grande parte dessas relações de trabalho. A crise sanitária obrigou a criação de soluções virtuais para a realização de funções administrativas, reuniões e visitas que antes pareciam inevitáveis se não fossem realizadas presencialmente. Entre essas “mudanças obrigatórias” e imediatas impostas pelo vírus, o home office ganhou destaque primeiramente por sua necessidade como consequência do lockdown adotado em vários lugares do mundo e, posteriormente, pelo eventual conforto em poder trabalhar no aconchego do lar, sonho que parecia estar distante há pouco tempo. Vale ressaltar que, ainda que o home office fosse novidade para muitas pessoas e empresas, muitos já adotavam o conceito antes mesmo da pandemia, porém, pouquíssimos o faziam em 100% da jornada de trabalho.

Para a surpresa de todos aqueles que sonhavam com esse momento, o trabalho efetuado a partir de casa escancarou consequências inimagináveis para a saúde e o bem estar dos trabalhadores. De uma hora para outra, as tarefas profissionais a serem executadas ficaram 100% remotas, bastando um clique para iniciar as atividades. Administrar o tempo da melhor forma, o que sempre foi uma dificuldade, tornou-se um enorme desafio. Determinar o início e o fim da jornada de trabalho e separá-los das atividades sociais e caseiras tem colocado as pessoas em situações extremas de conflitos profissionais e pessoais, desencadeando quadros preocupantes de estresse. Já são inúmeros os relatos de funcionários que fazem reuniões virtuais e respondem e-mails logo que acordam, na cama antes de dormir, nos horários de suas refeições, durante as brincadeiras com os filhos e assim por diante. Dessa forma, o trabalho, antes restrito a um determinado local e horário, agora tomou conta de todos os horários do dia, não dando espaço para os momentos de descanso e relaxamento, fundamentais para a manutenção da saúde física e mental.

Especialistas já afirmam que a dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional no home office, com demandas exageradas e reuniões online intermináveis, está desencadeando sintomas emocionais preocupantes e insatisfações a todas as partes envolvidas. Segundo dados do NordVPN, fornecedora que conecta os computadores domésticos com os servidores das empresas, as pessoas estão trabalhando até duas horas diárias a mais na Europa e três nos Estados Unidos. O resultado não poderia ser outro: aumento nos casos de estresse, dificuldades do sono, alterações nos ciclos biológicos, como sono e alimentação, conflitos familiares e sociais etc.

No Brasil, segundo pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), quase 21 milhões de pessoas podem utilizar o home office, o que corresponde a 22,7% dos postos de trabalho. Estamos falando de quase um quarto de todos os trabalhadores nacionais. Imagine se boa parte deles estiverem enfrentando problemas de saúde? Teríamos uma desnecessária e preocupante sobrecarga no sistema de saúde, no pior momento em que isso poderia acontecer, aumentando o consumo de medicamentos – receitados ou consumidos por conta própria, o número de ausências e afastamentos do trabalho, gerando prejuízo a todo o sistema, e outras consequências nefastas para o indivíduo, para as empresas e para os órgãos públicos responsáveis em atender, ainda que em parte, as demandas de afastamentos e pronto atendimento em hospitais. Em suma, seria um prejuízo financeiro e um desfalque gigante à saúde caso eventual cenário se instalasse.

Seja na pré-pandemia, onde o home office era usado em doses homeopáticas, ou no atual cenário onde ele abruptamente passou a ser obrigatório e integral, fica evidente que a suposta sensação de conforto proporcionada pelo trabalho realizado a partir de casa não obrigatoriamente aumenta a satisfação, o desempenho, a produtividade e a qualidade de vida. Temos que admitir que não estávamos preparados para essa mudança. Devemos, todas as partes envolvidas, aprender as lições que nos foram impostas por esses novos obstáculos e evoluir de forma que essas novas relações de trabalho possam ser as mais saudáveis no mais curto espaço de tempo possível, afinal, sabemos que será um caminho sem volta em direção a modernidade dessas relações.

Seja no cenário antigo (presencial) ou no remoto (home office), um item continua sendo extremamente necessário para o sucesso dessa relação empresa x funcionário x produtividade: o indivíduo saudável. Esteja ele na posição de contratante ou contratado, as ações em saúde corporativa se destacam mais do que nunca como extremamente necessárias. Elas conscientizam e educam os envolvidos a respeito da importância em se prevenir doenças físicas e psicológicas decorrentes das atividades profissionais, aperfeiçoam o auto conhecimento em situações como “gestão do tempo” para “prevenção do estresse”, contribuem para melhor qualidade de vida profissional e individual, favorecendo nossas relações de trabalho, familiar e social, alertam para importância da manutenção de nossa saúde por meio da realização de exames preventivos e periódicos, conscientizam sobre a importância da alimentação adequada, atividade física periódica, entre outros inúmeros benefícios que aumentam produtividade, fortalecem as relações e desafogam os sistemas de saúde.

Todos teremos tarefas no curto prazo a fim de se atingir o ideal de trabalho saudável: as empresas devem aperfeiçoar as ferramentas para avaliar o trabalho e produtividade de seus colaboradores remotos, sem que isso possa causar aumentos de jornada de trabalho, acúmulo de tarefas e consequências a saúde e vida particular de seus contratados. Quanto aos colaboradores, caberá cumprir suas jornadas de trabalho de forma disciplinada a fim de atender as demandas profissionais impostas para aquele período, sem que suas tarefas possam invadir o tempo sagrado de convívio familiar e social, relaxamento e descanso.

Novos tempos virão, porém a necessidade de conhecermos nossas limitações, gerenciarmos melhor nossos problemas, administrar de forma mais adequada o tempo e, ainda sim, mantermos nossa saúde protegida para cumprirmos com sucesso todas as tarefas impostas pelo mercado de trabalho, continuará sendo essencial para o sucesso dos indivíduos e das corporações.

*Tarcisio Ciampone é sócio da Company Saúde