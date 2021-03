O impacto da pandemia nas tendências tecnológicas de 2021

A pandemia do novo Coronavírus afetou, de muitas maneiras, a maioria das empresas em diferentes setores da economia. No entanto, em meio a muitos desafios, o cenário também ofereceu inúmeras oportunidades. Desta forma, tudo indica que as mudanças promovidas pela pandemia devam moldar as principais tendências tecnológicas a serem incorporadas em 2021.

Estamos caminhando para uma era de XaaS (Everything as a Service), no qual as organizações vão desempenhar suas missões por meio de ambientes tecnológicos cada vez mais descentralizados e baseados em serviços sob demanda. O trabalho remoto com a colaboração virtual, por exemplo, deve continuar sendo um modelo desejado em muitos segmentos, mesmo após o fim desse período de incertezas decorrentes da pandemia.

Nesta mesma linha, é possível identificar tecnologias que devem se destacar como tendências para o ano de 2021, como internet de comportamentos (IoB ou Internet of Behaviors); interações cada vez mais móveis, virtuais e distribuídas; computação que melhora a privacidade, por meio de tecnologias que protegem os dados; distribuição de serviços de nuvem pública para diferentes locais físicos; operações de qualquer lugar, com experiências virtuais e físicas aprimoradas; processos de negócios e construções inteligentes e adaptáveis; engenharia de inteligência artificial e a hiperautomação.

De certa forma, o impacto dessas tendências não deve ser generalizado, uma vez que depende de um amplo conjunto de aspectos estruturais, operacionais, financeiros e culturais dentro de cada empresa. Os casos melhor sucedidos serão daquelas organizações que acolherem os benefícios da agilidade, flexibilidade e escalabilidade desses modelos como uma jornada e não apenas como um destino.

Como estas tendências tecnológicas contribuem para os negócios?

As iniciativas para melhorar as jornadas dos clientes estão intimamente relacionadas à adoção de novas tecnologias digitais. Uma gestão eficiente do Customer Experience (CX) promove não apenas a automação dos processos, mas também a redução dos custos de atendimento e melhoria na satisfação.

Mais do que nunca, a área de TI assume um papel estratégico na construção de futuros possíveis. Entretanto, a transformação digital é uma jornada de todos dentro da organização. Por isso, as funções da TI cada vez menos serão exercidas de forma isolada por uma única área ou departamento, o que reforça como as equipes multidisciplinares são imperativas para enfrentar a disrupção digital. Os projetos demandam diferentes conhecimentos, competências e experiências e, neste contexto, profissionais generalistas serão tão valorizados quanto os especialistas.

Quais áreas tendem a investir nessas tecnologias?

Todas as áreas devem seguir essa linha de implantação tecnológica. O mundo está se digitalizando, mas no setor de serviços, hoje, esse processo é uma obrigação. Os bancos tradicionais possuem legados e processos que foram consolidados ao longo dos últimos vinte anos. A mudança nessas instituições tradicionais não se concretizará facilmente, mas, no início deste ano, já temos grandes bancos , por exemplo, divulgando planos de redução de agências, símbolo maior de um modelo não digital. Operar 100% digitalmente ainda é um desafio, mas com adaptações na legislação, por exemplo, os bancos com portfólios mais abrangentes poderão atingir esse objetivo.

Com a adoção do Open Banking e a chegada dos Pagamentos Instantâneos – PIX, esse cenário de bancos 100% digitais, no qual os clientes cada vez mais resolvem tudo pelo celular, faz com que as instituições procurem investir menos em agências físicas e mais em ambientes, tecnologias e facilidades que valorizem a experiência dos usuários.

A importância de cibersegurança

De acordo com recente estudo da Forrester Research, as violações de dados provocadas por incidentes internos aumentaram de 25% para 33%, em 2020. O Brasil é um dos locais mais suscetíveis a ataques desta natureza e, hoje, já é o segundo maior país em perdas financeiras por ataques cibernéticos. Muitos ocorrem por ingenuidade dos usuários, levados a criar as oportunidades para os invasores, por isso, um plano de comunicação e conscientização é importantíssimo. Atrelado a isso, existe uma série de medidas tecnológicas para evitar os ataques. A mais comum é a adoção de antivírus. Além disso, adotar biometria facial para que os usuários acessem as aplicações e o ambiente corporativo também proporciona mais segurança.

A tendência é que as empresas adotem padrões mais rígidos de segurança, com adoção de transações criptografadas de ponta a ponta, firewalls, políticas de segurança e outros artefatos. Assim, se estabelecem várias proteções, padrões de serviços de privacidade e elementos de segurança na concepção do produto.

O fato é que a tecnologia impactou a maneira como interagimos e nos conectamos com o mundo e, no cenário corporativo, o avanço da transformação digital tem tido um papel fundamental na competitividade das empresas. Se com a pandemia, foi necessário que as empresas se reinventassem em 2020, agora, só sobreviverá aqueles que mantiverem os investimentos e seguirem apostando em inovação.

*Nedyr Pimenta Filho é diretor de Inovação da Provider IT