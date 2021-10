O ICMS dos combustíveis

Inconstitucionalidade da elevada tributação em descompasso com a Constituição

Consoante disposição constitucional, o ICMS deve ser quantificado para mais ou para menos na exata conformidade do grau de necessidade da mercadoria para a maioria da população.

Nesse sentido, as mercadorias consideradas desnecessárias ou dispensáveis ou mesmo luxuosas comportariam um ICMS mais elevado, a exemplo de caviar, perfume e bebidas alcoólicas destiladas. Por outro lado, de formas diametralmente oposta, as mercadorias imprescindíveis ao dia a dia das pessoas se assujeitam a um ICMS mínimo, podendo até mesmo serem isentas e situarem-se fora do campo de tributação.

Por conseguinte, ressalta à evidência que os combustíveis são decididamente necessários para toda a sociedade, quer de modo direto, quer indiretamente, razão pela qual teriam que ser aferidos com alíquotas mínimas e não com as máximas, conforme ocorre em todos os Estados do Brasil. Tal fato acontece com muitas outras mercadorias, assim como energia elétrica, medicamentos, vestuário, smartphone e assim avante.

Diante disso, resta evidente que a cobrança do ICMS nesse patamar não resiste a um contraste de constitucionalidade, o que, diga-se de passo, deveria ser questionado e retificado, pois esse desrespeito ao Texto Magno é uma verdadeira teratologia.

Críticas ao projeto de lei complementar que altera a cobrança do ICMS

A autonomia dos Estados lhes assegura a prerrogativa privativa e indelegável de legislar sobre o ICMS, compreendendo a competência tributária acerca de todos os tributos estaduais.

Cabe esclarecer que a Lei Complementar com a natureza de legislação nacional pode tão somente dispor sobre aspectos gerais do ICMS, não podendo, por óbvio, restringir ou modelar o campo competencial, o qual, não demasia reiterar, afigura-se exclusivo e imodificável, a qualquer título seja.

Destarte, por essa óptica, nenhum diploma normativo pode invadir a esfera tributária dos Estados, nem Lei Complementar, nem mesmo Emenda, sob pena de afrontar a sua autonomia e, por via de consequência, ofender a estrutura do pacto federativo, garantido por cláusula pétrea com fulcro no disposto no artigo 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.

Assim, é forçoso concluir que estamos diante de censurável descompasso com o figurino constitucional.

Possíveis consequências da aprovação da LC

Afora as adversidades apontadas, os Estados vão perder receitas com a referida reforma, o que provavelmente haverá de ensejar a elevação do ICMS de outras mercadorias, tudo como forma de compensar a perda de arrecadação. É dizer, além de estar na contramão da Constituição, a aludida Reforma pouco vai contribuir para a redução do preço dos combustíveis, como pode causar a elevação do ICMS de um modo geral.

O problema torna-se ainda maior e pior, porquanto a suscitada redução do ICMS não será significativa na composição do preço dos combustíveis, até porque o referido imposto é apenas parte do problema.

Conclusão

Como se vê, o que teria que ser discutido e reformulado seria a tributação do ICMS dos Estados, que deveriam respeitar a Constituição e graduar as alíquotas dos combustíveis e das mercadorias em geral de acordo com o Texto Excelso, ou seja, percentagens mais elevadas somente para os supérfluos e, a contrario sensu, alíquotas menores para aquilo que for mais essencial.

No mais, é de mister reafirmar as objeções à mudança do ICMS como quer o Congresso Nacional, seja pela inocuidade e pelas inconveniências da medida, seja em obséquio ao primado do Pacto Federativo.

*Eduardo Marcial Ferreira Jardim, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor Emérito na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. Professor no Curso de Especialização em Direito Tributário na Academia Brasileira de Direito Constitucional em Curitiba/PR e professor no Curso de Especialização Damásio, sob a coordenação da professora Regina Helena Costa e pelo professor Rodrigo Frota. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, Cadeira n. 62. Membro-fundador do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário – IBEDAFT. Autor de obras jurídicas pelas editoras Mackenzie, Noeses e Saraiva. Sócio de Eduardo Jardim e Advogados Associados