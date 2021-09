O hospital e sua responsabilidade no erro médico

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ consignou, no julgamento do Recurso Especial nº 1.832.371-MG, que o entendimento vigente na Corte é no sentido de que um hospital não pode ser responsabilizado por falhas praticadas por médicos que não tenham vínculo com o estabelecimento hospitalar, os quais utilizam sua estrutura apenas para a realização de procedimentos cirúrgicos e exames.

No caso, uma menor, através de sua mãe, propôs ação contra um hospital para requerer indenização por suposto erro médico cometido em cirurgias cardíacas. O hospital, por sua vez, denunciou a lide aos médicos envolvidos com o caso, sob o argumento de que não houve falhas na prestação de serviços próprios do hospital (tais como estadia do paciente e enfermagem), que são de sua responsabilidade, e sim na prestação de serviços pelos médicos autônomos, pelo que os mesmos devem responder diretamente pelos danos.

É prática comum que médicos, sem qualquer vínculo com o hospital, se utilizem da estrutura hospitalar para realizar cirurgias e exames, situação na qual o nosocômio não terá responsabilidade por eventual erro cometido por tais profissionais.

A jurisprudência do STJ aponta que o hospital responde objetivamente pelas falhas nos seus próprios serviços auxiliares, todavia não tem responsabilidade por danos decorrentes de serviços prestados por médico que com ele não tenha nenhum vínculo, hipótese em que a responsabilidade é subjetiva e exclusiva do profissional.

Dessa forma, ao ser comprovada a culpa do médico, sem vínculo com o hospital, por eventual erro, ele deve responder individualmente pelo ressarcimento dos danos ante a sua responsabilidade subjetiva. Caso a vítima proponha a ação somente contra o hospital, poderá o nosocômio denunciar à lide os profissionais envolvidos para que passem a integrar a demanda – possibilidade essa admitida na decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Vale ressaltar que o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide nos casos de responsabilidade por fato do produto e acidentes de consumo (dentre os quais poderia se enquadrar o erro médico), porém o STJ admitiu excepcionalmente a denunciação, nesse caso, em razão de suas específicas circunstâncias, porquanto haverá de ser obrigatoriamente discutida a culpa dos médicos e o tipo de vínculo com o hospital para fins de responsabilização pelos danos– o que somente será possível com a inclusão dos profissionais na ação.

É necessário reiterar que o nosocômio só terá responsabilidade objetiva – ou seja, independentemente de culpa – quando se tratar de falha na prestação de serviços exclusivamente inerentes à estrutura hospitalar, tais como internação, enfermagem, fornecimento e conservação de equipamentos, qualidade da alimentação oferecida aos pacientes, entre outros.

Com relação ao erro médico, porém, o nosocômio responderá objetivamente somente nas hipóteses em que houver ato culposo pelos médicos a ele vinculados, tendo em vista a necessidade da existência de culpa para a caracterização do erro.

Assim, pode-se concluir que o hospital igualmente só poderá ser responsabilizado quando houver a comprovação da referida culpabilidade.

Dessa forma, através da denunciação da lide haverá o chamamento do profissional para integrar e responder a ação, o que assegurará o resultado prático da demanda, vez que haverá a necessidade do debate acerca da culpabilidade do médico nos autos para fins de caracterização de erro/falha e concessão de indenização ao demandante. Além disso, caso o hospital saia vencido na demanda, o médico poderá responder igualmente pelo pagamento da condenação, evitando, assim, o ajuizamento de ação autônoma pelo nosocômio para exercer seu direito de regresso.

Ao consumidor cabe a escolha de profissionais de confiança para a realização dos procedimentos necessários, lembrando que a grande maioria dos procedimentos se dá não apenas com um profissional, mas sim através de uma equipe médica e, ao hospital, fiscalizar com redobrada atenção a atuação de seu corpo clínico, além da observação dos protocolos rígidos de limpeza, dos instrumentos cirúrgicos, laboratórios, entre outros.

