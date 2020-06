O Grande ABC deve ser incluído na Fase 2 do Plano São Paulo

Quando o Governo do Estado anunciou o plano de retomada econômica, uma informação me pegou de surpresa e causou enorme indignação. O Grande ABC, meu reduto eleitoral, havia sido incluído na Fase 1 (etapa vermelha) do Plano São Paulo. Ou seja, permaneceria do jeito que está, com a limitação de inúmeros comércios não essenciais.

Era uma decisão, na minha visão, que cometia uma grande injustiça com a nossa região. Desde o início da pandemia, os sete municípios atendem fielmente à ciência e à medicina. Hospitais de campanhas foram erguidos em tempo recorde, novos leitos foram abertos, medidas pioneiras foram adotadas e o combate à pandemia, feito diariamente de modo exemplar.

Foram esses componentes aliados à dedicação de médicos, enfermeiros e toda rede de saúde pública, que fizeram o Grande ABC alcançar índices mais positivos que os registrados em outras regiões e municípios, no dia em que o plano foi apresentado à população.

Para se ter uma ideia desse aspecto favorável, a taxa de ocupação de leitos UTI de Covid, no Grande ABC, é de 68%, enquanto na Capital é de 92%. Outras diferenças também podem ser notadas, quando fazemos outras duas comparações. A região registra 210,10 casos por 100 mil habitantes, e 18,47 de mortes, comparado o mesmo número da Capital, que tem respectivamente 388,13 e 30,13.

São números que, embasados pela ciência e a medicina, reforçam a necessidade de o Grande ABC receber a mesma consideração que ocorreu com São Paulo. Diante desse cenário, como um dos representantes da minha região, protocolei ao Governo do Estado um ofício em que solicito a inclusão do Grande ABC na Fase 2 do Plano de São Paulo.

Sei que temos condições favoráveis e necessárias para avançar essa etapa e, de forma gradual e responsável, iniciar o processo de retomada econômica e comercial no Grande ABC. As forças políticas da região estão unidas no mesmo propósito, e não tenho dúvidas de que cumprirão à risca tudo que for solicitado e determinado para que a gente continue avançando e progredindo no enfrentamento da pandemia.

*Thiago Auricchio (PL), deputado estadual