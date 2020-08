O futuro (promissor) do mercado EAD

Que a tecnologia está cada vez mais presente na sociedade não é uma novidade. Porém, muitas vezes, é necessário um “empurrãozinho” para nos adaptarmos às facilidades que os avanços tecnológicos podem trazer e, como toda mudança, migrar para um novo conceito pode ser doloroso, mas extremamente necessário. Avançamos em técnicas, criamos novas soluções, implementamos ideias que poderiam acontecer em anos, em apenas 4 meses!

Eu acompanho o mercado de educação há anos. E também há anos, sou um defensor do mercado EAD, que foi positivamente impactado em meio ao caos. Além do óbvio: flexibilidade de agenda e poder consumir conteúdo de qualidade em qualquer horário e lugar do mundo, essa área traz uma infinidade de possibilidades a serem exploradas. Na minha visão, além de de toda a comodidade para o usuário, este é um mercado que gera renda para os precursores dos produtos digitais.

Em um momento de crise econômica (ou não), uma nova fonte de renda, escalável e que entrega valor para a sociedade, é o combo perfeito. E acredito que qualquer mercado notório está diretamente ligado às necessidades humanas. Como se não bastasse, a educação online também tem como papel capacitar pessoas para diferentes áreas de atuação, por um valor mais baixo, e consequentemente aquecendo a economia de forma direta.

De acordo com um levantamento realizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o mercado de educação online, antes do coronavírus, crescia 15.4% por ano. Hoje, com todas as mudanças que estamos vivendo, a tendência é que este número aumente consideravelmente, eu arrisco em falar que esse número pode até dobrar.

Além dos dados e informações do mercado, meu palpite é com base nos números que acompanho diariamente na empresa que eu lidero, a HeroSpark. Entre abril e junho, crescemos mais de 20%, sendo que os autores dos cursos online na empresa captaram mais de 2 Milhões de novos alunos neste período. Esse cenário apenas reforça e fortalece o ecossistema de educação à distância e, principalmente, de qualidade.

*Nilson Filatieri, CEO e cofundador da HeroSpark