O futuro eleitoral dos evangélicos no Brasil

O crescimento da participação evangélica na política ocorre em boa parte da América Latina e é, em grande medida, fruto do ativismo de igrejas pentecostais. O pentecostalismo é um ramo do protestantismo que enfatiza os dons do Espírito Santo e que chega ao Brasil no início do século XX.

O Brasil é o caso de maior sucesso eleitoral evangélico latino-americano. Esse sucesso se deve ao desempenho de poucas grandes igrejas pentecostais, tais como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. Cerca de 60% dos deputados federais evangélicos eleitos em 2018 estão ligados a uma dessas duas igrejas.

O crescimento evangélico começa na década de 1980, quando as instituições passam a adotar um modelo corporativo de representação política, apoiando ‘candidatos oficiais’ para as eleições legislativas. A expansão foi favorecida pela legislação eleitoral “aberta” do país, pela oportunidade das eleições para a Constituinte de 1986, e pelas amplas dimensões dos distritos eleitorais brasileiros.

O número de congressistas evangélicos tem crescido de modo marcante, chegando, em 2018, a mais de 80 deputados federais eleitos. Esse crescimento deve continuar, mas de forma limitada. Para aumentar o número de representantes corporativos, as igrejas precisam crescer em número de fiéis, algo que não ocorreu com a Igreja Universal na década de 2000. No caso da Assembleia de Deus, o crescimento do número de representantes deve ser limitado por conta de sua estrutura fracionada. Embora seja a maior igreja pentecostal do país, a Assembleia de Deus é dividida em diversos ministérios que não atuam de modo eleitoralmente coordenado.

Nas eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro obteve o apoio das principais lideranças pentecostais e de parte expressiva do eleitorado evangélico. A julgar pelas pesquisas eleitorais, a previsão para 2022 é que ele obtenha o voto de 50% do eleitorado evangélico no primeiro turno. Os pentecostais representam no Brasil, hoje, mais de 20% do eleitorado, e essa proporção deve continuar crescendo.

O eleitorado evangélico continuará sendo cortejado nas eleições brasileiras. No entanto, a influência política das igrejas pentecostais deve crescer de modo limitado. O ‘mercado’ religioso brasileiro é dinâmico e muito competitivo. À medida que a população evangélica cresce, seu perfil demográfico deve mudar e não é certo que a identidade evangélica manterá sua saliência eleitoral (basta lembrar que católicos são a maioria da população e a identidade católica tem pouca relevância nas eleições). Ao mesmo tempo, a proximidade com o poder cobra seu preço.

Nos anos 2000, escândalos de corrupção impactaram a bancada evangélica, fazendo com que o número de deputados evangélicos eleitos em 2006 fosse menor que em 2002. Não seria descabido supor que o desgaste causado pela proximidade de igrejas com governos pode contribuir para uma aceleração da secularização da sociedade brasileira.

*Fabio Lacerda é doutor em ciência política pela USP e professor do Ibmec-SP